LazyPay Card: अभी करें शॉपिंग, बाद में करें पेमेंट, पाएं 5% तक कैशबैक

नई दिल्ली. देश में कई कंपनियां ‘बाय नाउ पे लेटर’ (Buy Now Pay Later- BNPL) की सुविधा दे रही हैं. यह कॉन्सेप्ट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इस इंटरेस्ट फ्री लोन सुविधा के तहत आप कोई भी सामान खरीदते हैं और कुछ दिनों बाद कीमत चुकाते हैं यानी रीपेमेंट करते हैं. इसी कड़ी में पेयू फाइनेंस (PayU Finance) भी बाय नाउ पे लेटर की सुविधा दे रही है. कंपनी की इस सर्विस का नाम लेजीपे (LazyPay) है. अब कंपनी ने एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया (SBM Bank of India) और वीजा (VISA) के साथ पार्टनरशिप में लेजीपे कार्ड (LazyPay Card) को लॉन्च किया है.

लेजीपे कार्ड ग्राहकों के प्री-अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन से जुड़ा होगा. अभी तक ग्राहक लेजीपे में मिली हुई लिमिट का इस्तेमाल केवल पार्टनर वेबसाइट पर ही कर पाते थे. अब इस लिमिट को लेजीपे कार्ड के जरिए सभी ऑनलाइन वेबसाइट या मर्चेंट आउटलेट में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो वीजा (Visa) कार्ड स्वीकार करते हैं. इस कार्ड के जरिए से किए जाने वाले प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों को 1 से 5 फीसदी कैशबैक मिलता है.

पे-लेटर कार्ड देने वाली कंपनियों में शामिल

इस पेशकश के साथ लेजीपे स्लाइस (Slice), यूनी (UNI), धानी (Dhani) जैसी कंपनियों में शामिल हो गई है जो ग्राहकों को पे-लेटर कार्ड (Pay Later Card) देती है.

लेजीपे कार्ड को लेकर मनीकंट्रोल से बात करते हुए पेयू फाइनेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रशांत रंगनाथन ने कहा, ”यह हमारी बीएनपीएल (BNPL) ऑफरिंग का विस्तार है. शुरू में हम 15 दिन के रीपेमेंट साइकिल के साथ शुरुआत करेंगे लेकिन हम इसे जल्द ही 30 दिन के साइकिल तक बढ़ा देंगे.”

30 दिनों की अवधि के लिए नहीं लगेगा कोई ब्याज

30 दिनों की अवधि के लिए ग्राहकों से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा. हालांकि ग्राहक अतिरिक्त ब्याज शुल्क के साथ बाद में कई किस्तों में पेमेंट चुका सकते हैं.

