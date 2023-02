Twitter के यूजर्स को झटका, हटाए जाएंगे फ्री वाले सभी ब्लू टिक, पाने के लिए करना होगा इतना खर्च

नई दिल्ली. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) का टेकओवर जब से बिजनेसमैन एलन मस्क (Elon Musk) ने किया है तब से लगातार ये प्लेटफार्म सुर्खियों में है. ट्विटर लगातार अपने प्लेटफॉर्म पर बदलाव कर रहा है. अब कंपनी कई यूजर्स को झटका देने वाली है. अगर आप भी ट्विटर ब्लू टिक (Twitter BlueTick) का फायदा बिना पैसे दिए उठा रहे हैं तो आपको झटका लगने वाला है.

मस्क ने साफ कर दिया है कि जल्द ट्विटर के वेरिफाइड यूजर्स का ब्लू टिक हटा लिया जाएगा और केवल सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही यूजर्स को ये टिक मिलेगा. बता दें कि पहले ट्विटर केवल मशहूर हस्तियों, राजनेताओं, पत्रकारों आदि को ही ब्लू टिक देता था. अब मस्क ने ट्विटर ब्लूटिक पेड सब्सक्रिप्शन की शुरुआत कर दी है.

जल्द फ्री में मिले ब्लू टिक हटाए जाएंगे

ट्विटर पर रिया नाम की एक यूजर ने मस्क से पूछा कि जिन लोगों के पास पहले से ट्विटर पर ब्लू टिक मौजूद है उनका क्या होगा? इसके जवाब में एलन मस्क ने कहा कि जल्द फ्री में मिले ब्लू टिक लोगों से छीन लिए जाएंगे यानी उनके अकाउंट से ब्लू टिक हट जाएगा.

Legacy blue checks will be removed soon. Those are the ones that are truly corrupt.

— Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2023