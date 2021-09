LIC IPO: दीपम ने बताया- पब्लिक ऑफर के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों की हुई नियुक्ति, कानूनी सलाहकार चुनने की प्रक्रिया जारी

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के पब्लिक ऑफर (LIC IPO) के प्रबंधन के लिए 10 मर्चेंट बैंकर्स (Merchant Bankers) की नियुक्ति कर दी है. इनमें गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया शामिल हैं. डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्‍टमेंट एंड पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट (DIPAM) के मुताबिक, इस आईपीओ के प्रबंधन के लिए चुने गए बैंकरों में एसबीआई कैपिटल मार्केट, जेएम फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, बोफा सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन इंडिया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड भी हैं.

कानूनी सलाहकार के लिए 16 सितंबर तक भेज सकते हैं बोली

दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने ट्वीट किया कि केंद्र ने एलआईसी आईपीओ के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के साथ दूसरे कई सलाहकारों का भी चयन कर लिया है. बता दें कि विनिवेश विभाग ने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति के लिए 15 जुलाई 2021 को आवेदन मांगे थे. इसके बाद 16 मर्चेंट बैंकरों ने देश के सबसे बड़े आईपीओ के प्रबंधन में रुचि दिखाई थी. दीपम हिस्सेदारी बिक्री के लिए कानूनी सलाहकार (Legal Advisors) की नियुक्ति की भी प्रक्रिया में है. इसके लिए बोली भेजने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2021 है. कंपनी का आईपीओ जनवरी-मार्च 2022 तिमाही में आने की उम्मीद है.

Government has finalised the Book Running Lead Managers and some other advisors for the IPO of LIC. Details at https://t.co/hogAv0utar pic.twitter.com/gmNRr8RFOx

— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) September 8, 2021