LIC IPO Update News: एलआईसी आईपीओ का है इंतजार! निवेश से पहले जानें हर जरूरी बात

LIC IPO Update News: देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ (LIC IPO) का निवेशकों को बेसब्री से इंतजार है. एलआईसी का आईपीओ अगले महीने मार्च में आ रहा है. इंश्योरेंस सेक्टर के रेग्युलेटर इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने एलआईसी को आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है.

एलआईसी भारत के शेयर बाजार (Stock Market Update) इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आ रही है. एलआईसी के आईपीओ को लेकर लगातार देश के प्रमुख अखबारों में पहले पन्ने पर विज्ञापन दिए जा रहे हैं ताकि इसके 25 करोड़ से अधिक पॉलिसीधारक एलआईसी की हिस्सेदारी खरीद सकें.

सबसे बड़ा आईपीओ

मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं कि एलआईसी का आईपीओ भारत के लिए सऊदी अरामको (Saudi Aramco IPO) का आईपीओ साबित हो सकता है. सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है. इसकी 2940 करोड़ डॉलर (2.19 लाख करोड़ रुपये) की लिस्टिंग दुनिया में सबसे बड़ी लिस्टिंग है.

अभी एलआईसी का मालिकाना हक सरकार के पास है. यह देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है. सरकार इस कंपनी में हिस्सेदारी बेचकर करीब 90,000 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. इससे सरकार को चालू वित्त वर्ष के विनिवेश के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी. आईपीओ के बाद भी एलआईसी पर सरकार का मालिकाना हक बना रहेगा. कानून के मुताबिक, एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम नहीं हो सकती. इसके अलावा 5 साल के दौरान सरकार एलआईसी में अपनी 25 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं बेच सकती.

क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एलआईसी की बाजार हिस्सेदारी 64.1 फीसदी है. इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी सबसे ज्यादा 82 फीसदी है. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के मामले में LIC दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बीमा कंपनी है. अगर बाजार हिस्सेदारी की बात करें तो दुनिया में ऐसी कोई दूसरी इश्योरेंस कंपनी नहीं है जिसकी बाजार हिस्सेदारी 64 फीसदी है.

पॉलिसीधारकों को डिस्काउंट

इस आईपीओ में एलआईसी पॉलिसीधारकों (LIC Policy Holders) को डिस्काउंट मिल सकता है. पॉलिसीधारकों को एलआईसी आईपीओ में 5 फीसदी डिस्काउंट मिल सकता है. दरअसल, एलआईसी आईपीओ में बीमाधारकों के लिए रिजर्व कोटा भी रखा जाएगा. रिटेल निवेशकों और एलआईसी के कर्मचारियों को भी आईपीओ में डिस्काउंट मिलेगा. ये डिस्काउंट शेयर के अपर बैंड यानी शेयर की जो कीमत की जाएगी उस पर तय किया जाएगा.

पैन कार्ड को LIC पॉलिसी से जोड़ें (How to link PAN with LIC policy)

आप LIC के पॉलिसीहोल्‍डर्स हैं और IPO में शेयर खरीदना चाहते हैं, तो अपने पैन कार्ड (PAN CARD) को पॉलिसी से जोड़ना होगा. कंपनी ने अपने पॉलिसी होल्डर्स से ऐसा करने के लिए कहा है. बिना इसके IPO में आवेदन करना नामुमकिन होगा.

LIC ने कहा है कि आईपीओ में हिस्सा लेने के लिए पॉलिसीहोल्डर्स को देखना होगा कि एलआईसी के रिकॉर्ड में उनके पैन कार्ड का विवरण दर्ज है या नहीं.

पॉलिसीहोल्‍डर्स को सबसे पहले डीमैट अकाउंट (Demat Account) खुलवाना जरूरी है. इसके बिना आप IPO के जरिये शेयर नहीं खरीद सकते हैं. यह काम ऑनलाइन आसानी से हो जाता है. अभी LIC के ज्यादातर पॉलिसी होल्डर्स के पास डीमैट अकाउंट नहीं है. LIC के पॉलिसीहोल्डर्स की कुल संख्या करीब 29 करोड़ है, जबकि देश में अभी तक महज 8 करोड़ डीमैट अकाउंट खोले गए हैं.

