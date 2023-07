LIC ने लॉन्च की नई जीवन किरण पॉलिसी, सुरक्षा के साथ मैच्योरिटी पर मिलेगी प्रीमियम की पूरी रकम

नई दिल्ली. भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) ने एक और पॉलिसी लॉन्‍च कर दी है. इस इंश्योरेंस प्लान का नाम जीवन किरण (LIC Jeevan Kiran) है. यह एक एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टीसिपेटिंग इंडीविजुअल सेविंग स्कीम के साथ ही लाइफ इंश्योरेंस प्लान है.

एलआईसी ने अधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए इस नई इंश्योरेंस प्लान का ऐलान किया है. पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मौत की स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता मिलती है जबकि मैच्योरिटी तक जीवित रहने की स्थिति में जमा किए गया कुल प्रीमियम वापस किया जाता है. इस इंश्योरेंस प्लान में स्‍मोकिंग करने वालों और नहीं करने वालों दोनों के लिए अलग-अलग प्रीमियम दरें हैं.

LIC launches a brand new plan – LIC’s Jeevan Kiran.

