ICICI Lombard अपने ग्राहकों को दे रहा होम हेल्थकेयर बेनिफिट!

महामारी फिलहाल खत्म होती दिख नहीं रही है और ऐसे समय में ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल जाने का मतलब है खुद को बहुत बड़े जोखिम में डालना. इसके अलावा अस्पताल से लौटने के बाद पड़ोसियों और दोस्तों के साथ व्यवहार का अतिरिक्त दबाव हम में से अधिकांश लोगों को और अधिक तनावग्रस्त कर देता है. मौजूदा हालात में घर बैठे जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना सबसे सुविधाजनक विकल्प है.ICICI Lombard हेल्थ इंश्योरेंस कई तरह की अलग-अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रदान करता है जो आपको कैशलेस और सही तरीके से स्वास्थ्य से जुड़े खर्च को मैनेज करने में मदद करता है. ICICI Lombard का होम हेल्थकेयर बेनिफिट एक ऐसा कवर है जिसका मकसद कवरेज प्रदान करने के साथ ही, खासतौर पर कोरोना वायरस से निपटने के उपायों का भी ध्यान रखना है.यह कवर आपकी ज़िंदगी को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाता है, क्योंकि यह घर पर ही डॉक्टर और टेस्ट आदि की सुविधा मुहैया कराता है.● ग्राहक 31 मार्च 2021 तक होम हेल्थ केयर बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं.● यह इस बात पर निर्भर करता है कि इलाज करने वाले डॉक्टर ने ऐसे उपचार की सलाह दी है जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होना ज़रूरी है. फिर भी यदि वही इलाज घर में क्वालिफाइड प्रोफेशनल द्वारा किया जा सकता है, तो क्लेम बेनिफिट का दायरा बढ़ा दिया जाता है और अस्पताल जाने की बजाय घर पर इलाज करने पर भी क्लेम की सुविधा मिलती है. इंश्योर्ड व्यक्ति को गैर आपात स्थिति में अस्पताल में इलाज के लिए कहा जाता है और वह अपनी मर्जी से घर पर इलाज करवाना चाहता है.यह फीचर उन ग्राहकों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जो सोशल डिस्टेंसिंग और पूरी सुरक्षा के साथ घर पर ही इलाज करवाना चाहते हैं. इस कवर के तहत डॉक्टर दूरस्थ निगरानी करते हैं, साथ ही इसमें नर्स, डॉक्टर, साइकोथेरेपिस्ट आदि घर पर विजिट के लिए भी आ सकते हैं.वर्तमान हालात में, यह रास्ता कई लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि यह अस्पताल जाने पर होने वाले संक्रमण के खतरे को कम करता है, सस्ता, सुविधाजनक और हर तरह से कम तनावपूर्ण है. होमकेयर के तहत जिन उपचारों को कवर किया जाता है उसमें शामिल है- प्रेशर शोर मैनेजमेंट, पोस्ट-सर्जिकल केयर, टांके निकालना, यूरिनरी कैथीटेराइजेशन, फिजियोथेरेपी और कई अन्य सेवाएं.ICICI Lombard हमेशा सालों से कुछ इसी तरह की चुस्त प्रतिक्रिया के लिए जाना जाता है. ICICI Lombard हमेशा अपने ग्राहकों की अच्छी सेहत की दिशा में काम करता है. यह ऐसी सेवाएं देता हैं जो प्रैक्टिकल, उपयोगी और सबसे ज़रूरी, इस्तेमाल में आसान होती हैं.कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की जानकारी और वर्तमान में आसान और जल्दी मिलने वाले हेल्थकेयर कवरेज के अनुभव को जानने के लिए यहां क्लिक करें.

