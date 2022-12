सभी LIC धारकों के लिए जरूरी सूचना! KYC कराने से पहले पढ़ लें ये खबर, बीमा कंपनी ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली. अगर आपने भी LIC की पॉलिसी ली है तो ये खबर आपके बेहद काम की है. इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) अपने करोड़ों ग्राहकों को एक मैसेज कर रही है. मैसेज में ग्राहकों को केवाईसी (KYC) वेरिफिकेशन को लेकर सचेत किया है. दरअसल, जालसाजों ने एलआईसी ग्राहकों को तुरंत केवाईसी अपडेट करने के लिए संदेश भेजना शुरू कर दिया है. जिसमें दिए गए लिंक के जरिए तुरंत केवाईसी करने की सलाह दी जा रही हैं.

इस मैसेज में कहा जा रहा है कि केवाईसी अपडेट नहीं करने पर एलाईसी की ओर से भारी चार्ज लिया जाएगा. इसी से बचने के लिए बीमा कंपनी ग्राहकों को एसएमएस (SMS) कर रही है और फ्रॉड से बचने का तरीका भी बता रही है.

LIC ने जारी किया नोटिस

बीमा कंपनी ने एक नोटिस जारी कर इस खबर को फर्जी बताया है. एलआईसी ने कहा है कि कंपनी पॉलिसीहोल्डर्स को बेहतर सेवा के लिए KYC अपडेट करने को कहती है, लेकिन ऐसा नहीं करने पर पेनाल्टी नहीं लगाई जाती है.

Public Notice – Fake information with regard to penalty charges for KYC update

December 14, 2022