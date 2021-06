6 करोड़ PF धारकों के लिए जरूरी खबर! EPFO ने अनिवार्य किया ये नियम, तुरंत करें अकाउंट अपडेट वरना रूक जाएगा पैसा

नई दिल्ली. 6 करोड़ नौकरीपेशा लोगों के लिए जरूरी सूचना है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक नियम में बदलाव किया है, जिससे नौकरीपेशा के लिए मुश्किल आ सकती है. दरअसल, अब कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) के साथ आधार (Aadhaar) को 1 जून 2021 से जोड़ना अनिवार्य हो गया है. यानी अब PF खाते के UAN (Universal account number )को Aadhaar कार्ड से जोड़ना जरूरी होगा. EPFO ने Social Security code 2020 के सेक्‍शन 142 में बदलाव किया है. इससे ECR फाइलिंग प्रोटोकॉल बदला गया है. इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी गई है.



आधार लिंक नहीं होने से होगा नुकसान



इस नियम के बाद, अब अगर कोई ईपीएफ खाता खाताधारक (Epfo account holders) के आधार नंबर से जुड़ा नहीं होगा तो ऐसे ईपीएफ खाते में नियोक्ता का योगदान जमा नहीं होगा. सरल शब्दों में कहे तो, अगर आपके खाते से आधार लिंक नहीं है तो EPFO कर्मचारी के खाते में आने वाला कंपनी का योगदान रोक सकता है. इसलिए अगर आपने पीएफ एकाउंट में आधार नंबर नहीं दिया है, तो यह काम जल्‍दी पूरा कर लें. ईपीएफओ ने यह स्पष्ट किया कि नियोक्ता के ईपीएफ योगदान को उन ईपीएफ खाते में जमा नहीं किया जाएगा जिनका यूएएन आधार सत्यापित नहीं है.



EPFO has amended ECR filing protocol and from 01.06.2021 it can be filed only with respect to Aadhaar seeded UAN's.#EPFO #SocialSecurity #HumHainNa pic.twitter.com/8KCAmRMNEC