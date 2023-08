नई दिल्‍ली. लिंक्‍डइन वर्षों से प्रोफेशनल्‍स के लिए अपने वर्क एक्‍सपीरियंस को दिखाने, अपडेट्स देने और अपने फॉलोअर्स को इंप्रेस करने के लिए एक शानदार माध्‍यम रहा है. लिंक्‍डइन पर बहुत से लोग केवल अपनी कंपनी के बारे में ही नहीं बताते हैं, बल्कि वे इस बात का भी खुलासा करते हैं कि आखिर वे वहां करते क्‍या हैं. लेकिन, कुछ लिंक्‍डइन यूजर्स इतनी क्रिएटिव प्रोफाइल बनाते हैं, जो दूसरों के दिमाग की बत्ती जला देती है और लिंक्‍डइन ही नहीं, सोशल मीडिया के दूसरे प्‍लेटफॉर्म्‍स पर भी खूब वायरल होती है. अब एक बंदे ने लिंक्‍डइन प्रोफाइल में अपने वर्क एक्‍सपीरियंस के बारे में कुछ ऐसा लिखा है कि सोशल मीडिया यूजर्स उस शख्‍स को सलाह दे रहे हैं कि उसे अपने अनुभव के बारे में बार में लड़कियों को भी बताना चाहिए.

दरअसल, इस शख्‍स ने लिंक्‍डइन प्रोफाइल में टेस्‍ला, माइक्रोसॉफ्ट, अल्‍फाबेट और ऐपल जैसी कंपनियों को जिस तरह लपेटा है, वो हर किसी को काबिले तारीफ नजर आ रहा है. लिंक्‍डइन प्रोफाइल के अनुसार इस शख्‍स के पास ऐपल, टेस्‍ला, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्‍ला जैसी दिग्‍गज कंपनियों में काम करने का अनुभव है. आप कहेंगे ये कोई बड़ी बात है. इन कंपनियों में बहुत से लोगों ने काम किया है और कर रहे हैं. लेकिन, मजे की बात यह है कि उसने अपने वर्क एक्‍सपीरियंस के बारे में बताते हुए लिखा है कि वो इन कंपनियों में इनवेस्‍टर है.

HE PUT HIMSELF AS AN INVESTOR FOR EVERY STOCK HE OWNS 😭😭 pic.twitter.com/0eNLTLno0v

— The State of LinkedIn (@StateOfLinkedIn) August 21, 2023