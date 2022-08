वोटर आईडी को आधार से जोड़ना स्वैच्छिक है या अनिवार्य? निर्वाचन आयोग ने दिया यह जवाब

नई दिल्ली. निर्वाचन आयोग (Election Commission) के निर्देश पर पूरे देश में मतदाताओं (Voter ID Card) के नाम आधार (Aadhaar Card) से जोड़े जाने का अभियान चल रहा है. यह अभियान बीते एक अगस्त से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे हैं. अब इस अभियान को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रवक्ता साकेत गोखले ने सोमवार को दावा किया था कि राज्यों में बूथ लेवल आफिसर (BLO) लोगों को मतदाता पहचान पत्र अपने आधार से जोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं. इसके जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अभियान पूरी तरह से स्वैच्छिक है और किसी भी शख्स को आधार से जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है.

बता दें कि इस अभियान के शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग ने इसे स्वैच्छिक करार दिया था. आयोग ने साफ कहा था कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के लिए मतदाताओं को बाध्य नहीं किया जाएगा. चुनाव आयोग के मुताबिक राज्यों में बूथ लेवल आफिसर द्वारा मतदान केंद्रों पर तथा घर-घर जाकर मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर फार्म 6बी एकत्रित करेंगे.

With reference to stories reported in media, it may be noted that submission of AADHAR in Form 6B is voluntary. No entry in electoral roll shall be deleted on the ground of non-submission of AADHAR. Instructions to CEOs can be accessed here👇https://t.co/WXjdNjNp2S https://t.co/bCdeb7SD4z

— Election Commission of India #SVEEP (@ECISVEEP) August 22, 2022