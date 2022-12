दिलों के बाद अब नोटों पर छाएंगे 'लियोनेल मेसी'? इस अंदाज में होगा अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर का सम्मान!

नई दिल्ली. लियोनेल मेसी (Lionel Messi) की अगुवाई में अर्जेंटीना की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2022 (FIFA World Cup 2022) जीतकर इतिहास रच चुकी है और इसके साथ ही दुनियाभर में मेसी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ. अपने इस स्टार फुटबॉलर को अर्जेंटीना की सरकार बड़े स्तर पर सम्मानित करने की योजना बना रही है. खबर है कि अर्जेंटीना की सरकार अपने देश के नोट पर मेसी की तस्वीर लगाने पर विचार कर रही है.

दरअसल इस तरह की कई रिपोर्ट्स वायरल हो रही है, जिसमें 1000 पेसो बिल पर लियोनेल मेसी की फोटो छापी जाएगी. 36 साल के लंबे इंतजार के बाद मेसी ने अर्जेंटीना को विश्वकप दिलाया है इसलिए उन्हें लेकर लोगों में काफी जूनुन है.

Argentina are thinking of putting Lionel Messi face on the bank notes 🐐💵 pic.twitter.com/sxKT66Aq4B

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) December 21, 2022