नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में शराब और बीयर (Liquor and Beer) पीने के शौकीनों को जून के बाद जुलाई महीना भी रास नहीं आएगा. बता दें कि इस साल भीषण गर्मी के बावजूद राजधानी दिल्ली में बीयर और शराब की बिक्री (Sale of Beer and Liquor) में गिरावट देखने को मिल रही है. खासकर बीयर से जुड़े कई ब्रांड शराब के ठेके से गायब हैं. दिल्ली के रेस्टोरेंट और होटलों में भी कई बड़े ब्रांड्स के बीयर की बोतलें नहीं मिल रही हैं. इस कारण दिल्ली में शराब और बीयर के सेल में इस साल 25 से 30 प्रतिशत की गिरावट देखी जा रही है. ऐसे में अपने फेवरेट ब्रांड्स के लिए लोग एनसीआर एनसीआर के दूसरे शहरों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम का रुख कर रहे हैं.

पिछले दिनों दिल्ली आबकारी नीति और उसमें कथित तौर पर शामिल होने के मामले की जांच का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार ने तीन बड़ी शराब वितरण कंपनियों को लाइसेंस देने से मना कर दिया था. ऐसे में पर्नो रिका, इंडोस्प्रिट, ब्रिंडको की जैसी शराब वितरण कंपनियों ने महंगे ब्रांड जैसे जॉनी वाकर, ब्लेंडर्स प्राइड, 100 पाइपर्स, रॉयल स्टैग, जैक डेनियल्स, एबसल्यूट वोदका, बैलेंटाइंस जैकब्स क्रीक, ग्लेनलिवेट, चिवास रीगल, जेम्सन, टलिस्कर और स्मिनऑफ ब्रांड की सप्लाई दिल्ली में बंद कर दी है. इससे इन ब्राडों के शौकीनों को अब दिल्ली से बाहर का रुख करना पड़ रहा है.

दिल्ली सरकार ने तीन बड़ी शराब वितरण कंपनियों को लाइसेंस देने से मना कर दिया है. (Credit- Canva/सांकेतिक तस्वीर)

दिल्ली में शराब और बीयर की बिक्री गिरी

अगर इस साल दिल्ली में बीयर की बिक्री की बात करें तो फरवरी में 50 लाख, मार्च में 75 लाख, अप्रैल में 72 लाख और मई में 83 लाख लीटर बीयर की बिक्री हुई है. जबकि, पिछले साल 2022 के फरवरी महीने में 100 लाख लीटर, मार्च में 104 लाख लीटर, अप्रैल में 136 लाख लीटर और मई 173 लीटर बीयर की बिक्री हुई थी. बिक्री में कमी का कारण पिछले कई महीनों से दिल्ली में शराब की दुकानों पर बीयर की किल्लत बताया जा रहा है.

इन महंगे ब्रांड के बीयर और शराब दिल्ली में नहीं

बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पर्नो रिका के बिक्री लाइसेंस को रिन्यू करने के आवेदन को निरस्त करने का फैसला किया था. फ्रांस की कंपनी ने सरकार को आवेदन सितंबर 2022 में ही कर दिया था, लेकिन उस समय उसे स्वीकार नहीं किया गया. कंपनी बाद में अदालत चली गई थी. अदालत ने भी इसपर आबकारी विभाग को ही फैसला लेने को कहा था. दुनिया की दूसरी बड़ी शराब कंपनी के लिए भारत एक बड़ा बाजार है. इसके प्रोडक्ट्स में 100 पाइपर्स, ब्लेंडर्स प्राइड और रॉयल स्टैग जैसे ब्रांड शामिल हैं, जो दिल्ली में नहीं मिल रहे हैं.

दिल्ली में हर साल करीब 15 करोड़ बीयर की बोतलों की बिक्री होती है.

दिल्ली में वर्तमान आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार के चार उपक्रम दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार के जरिए 550 से अधिक दुकानों के माध्यम से खुदरा शराब की बिक्री की जा रही है. भारतीय मादक पेय कंपनियों के परिसंघ की मानें तो दिल्ली में हर साल करीब 15 करोड़ बीयर की बोतलों की बिक्री होती है. गर्मी के मौसम में इसकी मांग बढ़ जाती है, लेकिन इस साल कुछ मशहूर ब्रांड की बीयर की कमी है.

