डिब्बे गिनते-गिनते थक जाओगे, इतनी लंबी हैं देश की ये ट्रेनें, चलाने के लिए लगते 4-4 इंजन

नई दिल्ली. रेलवे स्टेशन पर जब भी कोई ट्रेन आकर रुकती है तो यात्रियों को अपने कोच में चढ़ने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है. क्योंकि एक सुपरफास्ट ट्रेन में सामान्य तौर पर 15 से ज्यादा कोच होते हैं लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनकी लंबाई इतनी ज्यादा होती है कि यात्री कोच गिनते-गिनते थक जाएं. हालांकि, देश में इस तरह की इक्का-दुक्का ट्रेनें ही हैं लेकिन इनकी लंबाई हैरान करने वाली है.

ये ट्रेनें भारत की सबसे लंबी ट्रेनों (Longest Train of India) की लिस्ट में शुमार हैं लेकिन आपने शायद इनका नाम अब तक नहीं सुना होगा. इन लंबी ट्रेनों को खींचने के लिए 4 से 6 इंजन लगाए जाते हैं. आइये जानते हैं देश की इन बड़ी ट्रेनों के नाम और इनसे जुड़े रोचक तथ्य…

‘शेषनाग’ और ‘सुपर वासुकी’

भारत की सबसे लंबी ट्रेनों में शेषनाग, सुपर वासुकी और विवेक एक्सप्रेस शामिल हैं. शेषनाग और सुपर वासुकी नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये ट्रेन नहीं बल्कि किसी मिसाइल के नाम हैं. बात करें शेषनाग ट्रेन की तो इसकी लंबाई लगभग 2.8 किलोमीटर है और इसे चलाने के लिए 4 इंजन लगाए जाते हैं. हालांकि, यह एक मालगाड़ी है.

Super Vasuki – India’s longest (3.5km) loaded train run with 6 Locos & 295 wagons and of 25,962 tonnes gross weight.#AmritMahotsav pic.twitter.com/3oeTAivToY

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 16, 2022