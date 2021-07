खुशखबरी! LPG Cylinder पर मिल रहा 900 रुपए की छूट, फटाफट चेक करें ऑफर

LPG Gas cylinder इस महीने 1 जुलाई से महंगा हो गया. दिल्ली में LPG सिलेंडर का दाम 834.50 रुपये हो गया है. इस बीच अगर आपके पास एक शानदार मौका है जहां आपको सस्ते में एलपीजी गैस सिलेंडर मिल जाएगा. यह ऑफर Paytm का है जहां से बुकिंग करने पर आपको 900 रुपए का कैशबैक (Cashback)मिल सकता है. इसके अलावा Paytm एक ऐसा फीचर भी लाया है जिसके जरिए यूजर बुकिंग के कई घंटे बाद भी दूसरे प्‍लेटफॉर्म से पेमेंट कर सकते .कंपनी के मुताबिक, अगर आप पहली बार LPG cylinder बुक कर रहे हैं तो आपको 3 सिलेंडर बुक करने पर 900 रुपए वापस मिल सकते हैं. फर्स्‍ट टाइम यूजर को Paytm First Points भी मिलेंगे. इन प्‍वाइंट्स का इस्‍तेमाल Wallet balance को Redeem करने में हो सकेगा. बुकिंग के 24 घंटे के भीतर आपको कैशबैक का स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा. इस स्क्रैच कार्ड को 7 दिन के भीतर इस्तेमाल करना होगा.अगर आप उस समय स्क्रैच कार्ड को नहीं खोल पाते हैं तो Cashback and Offers Section में जाकर इसे खोल सकते हैं.‌‌<< ‌Paytm ऐप नहीं है तो सबसे पहले इसको Plays tore से डाउनलोड कर Account बना लें.‌‌<< Paytm में Show more पर क्लिक करना होगा.‌‌<< Recharge और Pay Bill पर Click करें.‌‌<< Book a cylinder पर क्लिक करें.‌‌<< अपने गैस प्रोवाइडर को चुनें, जिसमें भारत गैस, HPCL, Indene दिया होगा.‌‌<< अब अपना मोबाइल नंबर या LPG Id भरें.‌‌<< इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा.‌‌<< इसके बाद स्‍क्रैच कार्ड आ जाएगा