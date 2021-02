Subsidy on LPG gas cylinder: केंद्र सरकार की ओर से आम जनता को गैस सिलेंडर की कीमतों पर राहत देने के लिए सब्सिडी की सुविधा मुहैया कराई जाती है. LPG की सब्सिडी अलग-अलग राज्यों में अलग निर्धारित है. वहीं, जिन लोगों की सालाना इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है उनको इस सुविधा से बाहर रखा गया है...लेकिन क्या फरवरी महीने में आपको सब्सिडी मिली है या नहीं. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं.>> सबसे पहले आपको इंडेन गैस की आधिकारिक वेबसाइट https://bit.ly/3rU6Lol पर विजिट करना होगा.>> आपके सामने सिलेंडर की एक इमेज बनी हुई दिखेगी. इसमें क्लिक करने पर कंपलेंट (Complaint) बॉक्‍स ओपन होगा, उसमें Subsidy Status लिखकर proceed बटन दबाना होगा.>> अब Subsidy Related (PAHAL) के बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने Sub Category मे कुछ नए ऑप्शन आएगे, यहां आपको Subsidy Not Received पर क्लिक करना है.>> इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है.>> मोबाइल नंबर लिंक नही है तो ID का एक ऑप्शन होगा वहां अपनी गैस कनेक्शन की ID एंटर करें.>> इसके बाद वेरिफाई करके आपको सब्मिट कर देना है.आपको बता दें अब आपके सामने सब्सिडी से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आ जाएगी. कितनी सब्सिडी आपको मिली है और कितनी भेजी जा रही है. इसके अलावा आप कस्टमर केयर से भी बात करके अपनी सब्सिडी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं. इंडेन कंपनी का कस्टमर केयर नंबर 1800-233-3555 है. यहां भी आपसे मोबाइल नंबर या कस्टमर ID मांगी जाएगी.आपको बता दें फरवरी महीने में सरकारी तेल कंपनियों ने दो बार गैस से दाम में इजाफा किया है. पहले चार फरवरी को मेट्रो शहरों में इंडेन, एचपी के गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये बढ़े इसके बाद 15 फरवरी को सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ोतरी हुई.