PPF, NPS और सुकन्या अकाउंट्स में जमा करें न्यूनतम राशि, नहीं तो बंद हो जाएगा खाता

नई दिल्ली. यदि आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) का अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. यदि इनमें से किसी भी अकाउंट में आपने इस वित्त वर्ष में पैसे जमा नहीं करवाए हैं, तो तुरंत कुछ पैसे जमा करवा दें. यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका अकाउंट निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा. और एक बार अकाउंट इनएक्टिव होने के बाद फिर से एक्टिव कराने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप इनकम टैक्स के लिए दो कर व्यवस्थाओं में से एक को चुन सकते हैं. एक पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) है तो दूसरी नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) है. नए इनकम टैक्स रिजीम में आय पर अधिकतम टैक्स एजम्पशन और डिडक्शन दी जाती है. यदि आपने नई आयकर व्यवस्था (New Tax Regime) को चुना है तो आपको PPF, NPS और SSY के अकाउंट्स एक्टिव रखने के लिए न्यूनतम पैसा जमा कराना ही होगा.

PPF में कितना है मिनिमम अमाउंट

एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाते (PPF Account) के लिए न्यूनतम वार्षिक योगदान 500 रुपये है. चालू वित्त वर्ष के लिए यह योगदान करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 है.

न्यूनतम जमा न करने पर क्या होगा?

यदि आप 31 मार्च तक न्यूनतम अमाउंट जमा करने में विफल रहते हैं, तो आपको प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये का जुर्माना देना होगा. आपको न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये के साथ प्रति वर्ष के हिसाब से 50 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. मतलब यदि आप दो साल तक पैसा नहीं भरते हैं तो तीसरे साल आपको दो साल के 500+500 रुपये और उसके साथ दो साल के 50+50 रुपये जुर्माना देना होगा.

बंद हो जाएगा आपका PPF अकाउंट

इसके अलावा, यदि इसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम योगदान नहीं किया जाता है, तो पीपीएफ खाते को बंद कर दिया जाएगा. एक बंद पीपीएफ खाता तब तक ऋण प्राप्त करने या आंशिक निकासी करने की सुविधा का हकदार नहीं होगा, जब तक कि खाते को फिर से चालू नहीं किया जाता है. एक बंद खाते को उसकी ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट की समाप्ति से पहले पुनर्जीवित (Revive) किया जा सकता है. मैच्योरिटी के बाद इसे एक्टिव नहीं किया जा सकता. और न ही इसे मैच्योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है.

NPS में मिनिमम अमाउंट

टियर- I एनपीएस (Tier-I NPS) खाताधारकों के लिए, मौजूदा नियमों के अनुसार, खाता सक्रिय रखने के लिए एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान करना अनिवार्य है.

यदि एनपीएस टियर- I खाते (Tier-I NPS Account) में न्यूनतम योगदान नहीं किया जाता है, तो खाता निष्क्रिय हो जाएगा. निष्क्रिय एनपीएस खाते को फिर से चालू करने के लिए आपको न्यूनतम योगदान के साथ हर साल 100 रुपये का जुर्माना देना होगा. एनपीएस खाते को अनफ्रीज करने के लिए पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) शुल्क भी जोड़ा जाएगा.

यदि किसी के पास टीयर-II एनपीएस खाता (Tier II NPS account) भी है (जिसमें फंड के लॉक-इन की आवश्यकता नहीं है), तो टियर- I खाते के फ्रीज़ होने के साथ ही टियर- II खाता भी फ्रीज़ हो जाएगा. हालांकि टियर II (Tier II NPS account) में न्यूनतम अंशदान की कोई आवश्यकता नहीं होती है.

सुकन्या समृद्धि खाता योजना (Sukanya Samriddhi Account Scheme)

सुकन्या समृद्धि खाते को सक्रिय रखने के लिए एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करना आवश्यक है. यदि किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम पैसा जमा नहीं किया जाता है, तो इसे एक डिफॉल्ट अकाउंट (Defaulted account) के रूप में माना जाएगा.

एसएसवाई खाता (SSY Account) खोलने की तारीख से 15 साल पूरे होने से पहले एक डिफॉल्ट खाते को फिर से चलाया जा सकता है. खाते को चालू करने के लिए आपको प्रत्येक डिफॉल्ट वर्ष के लिए 50 रुपये के जुर्माने के साथ-साथ 250 रुपये का न्यूनतम योगदान देना होगा.

