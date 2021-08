हर दिन सिर्फ 50 रुपये बचा कर आप बन जाएंगे करोड़पति, बेहद आसान है तरीका, जानें क्या करना होगा?

नई दिल्ली. आज के समय में हर कोई करोड़पति (How to become a crorepati?) बनना चाहता है. हर कोई चाहता है कि उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपये हो और ऐशो आराम की जिंदगी हो. हालांकि, नौकरीपेशा वालों के लिए इतनी बड़ी रकम जोड़ना आसान काम नहीं है. लेकिन अगर आप सही निवेश योजना (Best Investment Planning) करते हैं तो यह संभव हो सकता है. जी हां..करोड़पति बनने का आपका सपना म्यूचुअल फंड में SIP (Mutual Fund SIP) के जरिए पूरा हो सकता है. इसके लिए अगर आप हर दिन सिर्फ 50 रुपये की बचत करते हैं तो रिटायरमेंट के समय तक आराम से आप करोड़पति बन (how to become a crorepati with SIP investment) सकते हैं. आइए जानते हैं विस्तार से…

लंबी अवधि के लिए करें निवेश

म्यूचुअल फंड SIP के तहत आप छोटे मासिक निवेश के साथ बड़ी राशि जमा कर सकते हैं. ये स्कीम लंबी अवधि के लिए बेहद फायदेमंद है. करोड़पति बनने के लिए आपको अपने करियर के शुरुआती दौर से निवेश करना शुरू कर देना चाहिए.

25 साल की उम्र में निवेश

अगर आप म्यूचुअल फंड SIP के तहत करोड़ों का फंड तैयार करना चाहते हैं तो आपको 25 साल की उम्र से निवेश करना पड़ेगा. अगर आप 25 साल की उम्र से हर दिन 50 रुपये बचाना शुरू कर दिया और इसे आप म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं तो 60 साल की उम्र में आप आसानी से करोड़पति बन जाएंगे. यानि कि 35 साल में आपको सिर्फ 50 रुपये हर दिन सेविंग करना है.

50 रुपये जब आप हर दिन बचाएंगे तो एक महीने में यह 15,00 रुपये हो जाएगा. वहीं म्यूचुअल फंड औसतन 12-15 फीसदी तक रिटर्न देता है. आपने 35 साल की लंबी अवधि कुल 6.3 लाख रुपये निवेश किया. इसमें 12.5 फीसदी का रिटर्न मिलने पर इसकी वैल्यू 1.1 करोड़ रुपये हो जाएगी.

30 साल में निवेश

वहीं, अगर आप 30 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करते हैं तो यह निवेश की अवधि 5 साल कम हो जाएगी और आप 30 साल ही निवेश कर पाएंगे. इसमें 15,00 रुपये महीने के हिसाब से 30 साल की अवधि में कुल निवेश 5.4 लाख रुपये होगा. इसकी कुल वैल्यू 59.2 लाख रुपये हो जाएगी. कुल मिलाकर सिर्फ 5 साल निवेश की अवधि घटने से करीब 40 लाख रुपये का नुकसान होता है.