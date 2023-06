नई दिल्‍ली. पैसा बचाने (Save Money) को लोग खूब दिमाग लगाते हैं. कुछ लोग तो ऐसा जुगाड़ फिट करते हैं उसे सुनकर लोगों का दिमाग ही सुन्‍न हो जाता है. ऐसा ही एक तोड़ू जुगाड़ लगाकर संदीप माल नामक एक शख्‍स ने स्‍टारबक्‍स (Starbucks) में बैठकर 400 रुपये कीमत वाली कॉफी केवल 190 रुपये देकर ही पी ली. आधी कीमत में स्‍टारबक्‍स की कॉफी लेने की अपनी ट्रिक भी संदीप ने ट्विटर पर शेयर कर दी. पैसे बचाने का यह अनोखा जुगाड़ ट्विटर पर खूब वायरल हो रहा है. महंगी कॉफी की चुस्कियां कम कीमत में स्टारबक्स के ऐशो आराम के साथ लेने को आप भी संदीप के फार्मूले को अपना सकते हैं.

हालांकि, जब बहुत से लोगों को संदीप की बात पर विश्‍वास नहीं हुआ. लेकिन, संदीप ने बिल शेयर कर सबकी शंकाएं दूर कर दी. संदीप की पैसे बचाने की इस ट्रिक पर ट्विटर यूजर फिदा हैं. कोई उन्‍हें जीनियस बोल रहा है तो कोई उनकी ट्रिक को सुपरब्‍ब बता रहा है. पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और संख्या तेजी से बढ़ रही है. जबकि कुछ को विश्वास नहीं हो रहा था कि आउटलेट द्वारा इतनी कम राशि वसूल की जा रही है, अन्य ने बताया कि वे भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे.

यह लगाया जुगाड़

संदीप ने ट्विटर पर लिखा, “स्टारबक्स पर बैठना मतलब, 400 रुपए की कॉफी तो पीनी ही पड़ेगी, क्योंकि इससे कम कीमत में आपको वहां कोई कॉफी नहीं मिलने वाली है. लेकिन उसी कॉफी के लिए ज़ोमैटो केवल 190 ले रहा है. मैंने जोमैटो को ऑर्डर दिया और एड्रेस बताया स्‍टारबक्‍स का. ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर स्टारबक्स में सीधे मेरी टेबल पर कॉफी लेकर पहुंच गया.”

Sitting at Starbucks – coffee for 400. Zomato deal for same coffee 190. Ordered Zomato with address of Starbucks. The Zomato guy picks up and gives me to my table at Starbuck. ये वाला business अपनी अक्ल से completely out of course है।

— Sandeep Mall (@SandeepMall) June 6, 2023