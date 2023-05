वीडियो : अब मार्शल आर्ट में भी 'मार मचा रहे' मार्क जकरबर्ग, पहले ही टूर्नामेंट में जीते 2 मेडल

नई दिल्‍ली. फेसबुक, इंस्‍टाग्राम और वाट्सऐप जैसी कंपनियों के मालिक माक जकरबर्ग के लिए बीता साल जितना चुनौती भरा रहा था, 2023 उतना ही बुलंद दिख रहा है. ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रीक पौराणिक कथाओं में फीनिक्‍स पक्षी राख में मिलकर फिर ऊंची उड़ान भरता है, उसी तरह जकरबर्ग भी जहां पंजा रखते हैं, कामयाबी हाथ चूमने आ जाती है. इस साल उनके मेटा ग्रुप ने इस साल 39 अरब डॉलर का ग्रोथ हासिल किया है. बिजनेस की दुनिया के माहिर खिलाड़ी बन चुके मार्क ने इस बीच खेल में भी हाथ आजमाया और यहां भी उनके हाथ ‘सोना’ लगा.

दरअसल, बीते साल उनकी चुनौतियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मार्क के समूह को 71 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था. इस नुकसान की वजह से उनका नाम भी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्‍ट से बाहर हो गया था. लेकिन, समय लौटा और एक बार फिर अमीरों की मार्क टॉप 10 सूची के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं. 8 मई को उनकी कुल संपत्ति बढ़कर 89.5 अरब डॉलर (7.24 लाख करोड़ रुपये) पहुंच चुकी है. अभी ब्‍लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्‍स में जकरबर्ग 12वें पायदान पर पहुंच चुके हैं. इतना ही नहीं उनकी कंपनी मेटा भी 600 अरब डॉलर की बाजार पूंजी के साथ दुनिया की 8वीं बड़ी कंपनी बन चुकी है.

खेल के भी बने खिलाड़ी

मार्क जुकरबर्ग बिजनेस जगत के माहिर खिलाड़ी तो हैं ही, एथलीट भी बेहतर हैं. उन्‍होंने हाल में ही एक खेल में हिस्‍सा भी लिया था और इसमें जीत भी हासिल की. उन्‍होंने 6 मई को सिलिकन वैली में हुए ब्राजीलियन जिजित्‍सु प्रतियोगिता में हिस्‍सा लिया और 2 मेडल भी जीते. उन्‍होंने कोविड महामारी के दौरान ब्राजिलियन मार्शल आर्ट्स को सीखने की ललक जताई थी. बीते साल अगस्‍त में जो रोगन के साथ एक इंटरव्‍यू में उन्‍होंने कहा था कि मार्शल आर्ट्स के जरिये उन्‍हें अपनी एनर्जी बूस्‍ट करने में काफी मदद मिलती है.

गोल्‍ड और सिल्‍वर मेडल जीता

जुकरबर्ग ने भले ही अभी जुजुत्‍सू के खेल में कदम रखा हो, लेकिन बहुत कम समय में ही वह इसके माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं. 14 मई को जुकरबर्ग 39 साल के पूरे हो जाएंगे, लेकिन युवाओं के इस खेल में भी उनकी चपलता अभी देखते बनती है. कैलिफोर्निया के रेडवुड सिटी में 6 मई को आयोजित प्रतियोगिता में मार्क ने एक गोल्‍ड और एक सिल्‍वर मेडल भी जीता. उन्‍होंने एक प्रतियोगिता तो Gi (यूनिफॉर्म के साथ) में हिस्‍सा लिया और दूसरा No-Gi (बिना यूनिफॉर्म) में हिस्‍सा लिया था.

Mark Zuckerberg has a meltdown after losing a juijutsu match.

The billionaire owner of META became visibility upset after the referee called the match for his competitor.

After a heated exchange the referee agreed it was a 0-0 draw and said they could have a rematch.

After… pic.twitter.com/cvQ2LuROm0

— Oli London (@OliLondonTV) May 8, 2023