Market Closing: उतार-चढ़ाव के बीच बाजार लाल निशान में बंद, सेंसेक्स में 166 अंकों की गिरावट

Market Closing: भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को तेज उतार-चढ़ाव के बीच गिरावट में बंद हुए. सेंसेक्स 166.33 अंकों की गिरावट के साथ 58117.09 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 43.35 अंक लुढ़क कर 17,324.90 पर क्लोज हुआ. हालांकि आज फार्मा सेक्टर में तेजी देखने को मिली. ल्यूपिन में 10 फीसदी तक की बढ़त देखने को मिली.

आज के कारोबार में ऑटो, FMCG, बैंकिंग शेयरों पर दबाव देखने को मिला. हालांकि फार्मा, तेल-गैस शेयरों में हल्की तेजी देखने को मिली. दिग्गजों के साथ ही छोटे-मझोले शेयरों में भी कमजोरी देखने को मिली. बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.37 फीसदी टूटकर बंद हुआ. हालांकि बीएसई का स्मॉलकैप इंडेक्स मामूली बढ़त लेकर बंद होने में कामयाब रहा.

SBI Cards में गिरावट

SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज (SBI Cards and Payment Services) के शेयरों में मंगलवार को दिन के कारोबार के दौरान करीब 2 पर्सेंट की गिरावट आई और BSE पर 902.95 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. यह लगातार चौथा कारोबारी सत्र है, जब SBI कार्ड्स के शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और इस दौरान इसमें करीब 11 पर्सेंट की गिरावट आ चुकी है.अगर साल 2021 की बात करें तो इस शेयर में इस साल अब तक (Year-to-Date) सिर्फ 6 पर्सेंट की बढ़त देखने को मिली है, जबकि इसी दौरान Nifty500 में करीब 30 पर्सेंट की तेजी आई.

यह भी पढ़ें- Aadhaar से पैन कार्ड लिंक न होने पर हो सकते हैं कई नुकसान, जानिए लिंकिंग प्रोसेस व अन्य डिटेल

Data Patterns IPO

Data Patterns IPO : डाटा पैटर्न्स (इंडिया) लिमिटेड का पब्लिक इश्यू प्राइमरी मार्केट में आज यानी 14 दिसंबर को खुल गया है और यह सब्सक्रिप्शन के लिए अगले दो दिन तक खुला रहेगा. पब्लिक इश्यू में 240 करोड़ रुपये मूल्य के नए शेयर और प्रमोटर्स व शेयरहोल्डर्स द्वारा 59.52 लाख इक्विटी शेयरों के लिए लाया जा रहा ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) शामिल है. कंपनी को ऊपरी प्राइस बैंड पर 588.22 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है. इस ऑफर के लिए, 2 रुपये की फेस वैल्यू पर प्रति शेयर 555-585 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया है.

क्रूड $75 के नीचे

ओमिक्रॉन ने क्रूड की तेजी पर ब्रेक लगाया है. क्रूड का भाव 75 डॉलर के नीचे आया है. 6 दिनों बाद ब्रेंट 75 डॉलर के नीचे आया जबकि 2 दिनों में 2% से ज्यादा लुढ़का है. वहीं WTI 2 दिनों में करीब 2.50% लुढ़का है. MCX पर क्रूड का भाव 5400 के नीचे फिसला है .

क्रूड में गिरावट की वजह पर नजर डालें तो आज से US FED की बैठक शुरू होगी और निवेशकों की US FED की बैठक पर नजर है. फेड टेपरिंग में तेजी का ऐलान कर सकता है. US में महंगाई 40 सालों में सबसे ज्यादा है. डॉलर इंडेक्स में मजबूती से भी दबाव बना है.

इस बीच ओपेक ने 2022 के लिए क्रूड का ग्लोबल मांग अनुमान बढ़ाया है. ओपेक का कहना है कि 2022 में 288 लाख BPD मांग होगी. Q1 2022 में 991.3 लाख BPD मांग होगी. ओमिक्रोन का मांग पर ज्यादा असर नहीं होगा.

Tags: Share market, Stock market, Stock market today, Stock Markets, Stock return, Stock tips