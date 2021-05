कोरोना के घटते मामले और लॉकडाउन हटने की उम्मीद के चलते पिछले हफ्ते 3 प्रतिशत उछला बाजार

मुंबई. देश में कोरोना के रोजाना के मामले लगातार 3 लाख से कम दर्ज हो रहे हैं. कुछ राज्यों में लॉकडाउन हटाये जा रहे हैं. साथ ही, कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजे आ रहे हैं. लिहाजा सकारात्मक रुझानों के सपोर्ट से बेंचमार्क इंडेक्स ने मेजर लेवल को पार किया है. जिसके चलते 21 मई को समाप्त हुए कारोबारी हफ्ते में बाजार में 3 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली.विगत कारोबारी हफ्ते के दौरान BSE Sensex 1,807.93 अंकों या 3.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ 50,540.48 के स्तर पर बंद हुआ जबकि Nifty50 497.5 अंकों या 3.38 प्रतिशत की बढ़त के साथ 15,175.3 के स्तर पर बंद हुआ.BSE Mid-cap Index में पिछले हफ्ते 4.77 प्रतिशत की तेजी रही जिसमें Adani Transmission, Adani Green Energy, ICICI Securities, Indian Hotels Company, Oberoi Realty और Motilal Oswal Financial Services के शेयरों ने इस तेजी में बाजार को सपोर्ट किया.पिछले हफ्ते BSE Small-cap index में 4.19 प्रतिशत की तेजी रही जिसमें Cheviot Company, TCI Express, HFCL, Automotive Axles, Universal Cables और Vindhya Telelink ने 25-41 प्रतिशत की बढ़त दिखाई जबकि Bajaj Hindusthan Sugar, Diamines and Chemicals, Vimta Labs, Nava Bharat Ventures, Sterling & Wilson Sola में 10-15 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली.BSE Large-cap Index में पिछले हफ्ते 3.26 प्रतिशत की तेजी रही जिसमें IndusInd Bank, State Bank of India, Bosch, Hindustan Zinc और Mahindra and Mahindra ने 10-14 प्रतिशत की बढ़त दिखाई. वहीं Bharti Airtel, NMDC, GAIL India, Godrej Consumer Products और Marico में गिरावट देखी गई.पिछले कारोबारी हफ्ते के दौरान BSE Sensex के शेयरों में HDFC Bank की मार्केट वैल्यू में सबसे ज्यादा बढ़त हुई है. इस कंपनी के बाद Reliance Industries, State Bank of India और ICICI Bank की मार्केट वैल्यू में भी बढ़त देखने को मिली. वहीं दूसरी तरफ Bharti Airtel की मार्केट वैल्यू में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली.(डिस्क्लेमर: नेटवर्क 18 मीडिया एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड पर इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट का मालिकाना हक है. इसकी बेनफिशियरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है.)सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो Nifty Bank ने आउटपरफॉर्म किया जिसमें 7.5 प्रतिशत की बढ़त रही जबकि Nifty PSU Bank index में 7 प्रतिशत और Nifty Realty index में 6.7 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली.पिछले कारोबारी हफ्ते के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 1,753.9 करोड़ रुपये के शेयर बेचे जबकि घरेलु संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 1,318.52 करोड़ रुपये के शेयर्स खरीदे. हालांकि मई के महीने में अब तक FIIs ने 10,467.15 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं जबकि DIIs ने 2,209.72 करोड़ रुपये के शेयर्स खरीदे हैं.