Mega-e-Auction: सस्ते में घरों की हो रही नीलामी, खरीदने के लिए यहां चेक करें सभी डिटेल

नई दिल्ली. ये खास ऑफर आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) लेकर आया है, जिसमें आपको सस्ते में घर (Residential Property) खरीदने का मौका मिल रहा है. BOB प्रापर्टी की नीलामी करने जा रहा है. बता दें ये ऑक्शन कल यानी 10 नंवबर से शुरू हो रहा है. बता दें ये वो प्रापर्टी हैं जो डिफॉल्ट की लिस्ट में आ चुकी हैं. बता दें IBAPI (Indian Banks Auctions Mortgaged Properties Information) की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है.

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) प्रापर्टी की नीलामी करने जा रहा है. इसमें रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर प्रापर्टी शामिल हैं. बता दें कि बैंक 10 नंवबर को 350 प्रॉपर्टी की नीलामी करेगा.

कब होगी नीलामी?

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडिल पर ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. बैंक ने ट्वीट में लिखा कि 10 नंवबर, 2022 को मेगा ई ऑक्शन किया जाएगा. इसमें आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति की ई नीलामी की जाएगी. आप यहां पर उचित मूल्य पर प्रापर्टी खरीद सकते हैं.

Your dream of owning a property across India now comes with more than 350 options. Participate in the Mega-e-Auction on the 10th of November and own a property of your choice.

Know more https://t.co/d0hONuFVUr

