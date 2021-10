रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर लग सकता है ₹500 का जुर्माना!

नई दिल्ली. फेस्टिव सीजन में रेल यात्रा करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है. दरअसल, रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने अपने कोविड-19 गाइडलाइंस को छह महीने के लिए या अगले निर्देश तक बढ़ा दिया है.

Ministry of Railways has extended its #COVID19 guidelines for six months or till further instructions, “Not wearing masks on railway premises & in trains can attract a fine of up to Rs 500,” the new order reads pic.twitter.com/uGQpT2SsXZ

— ANI (@ANI) October 7, 2021