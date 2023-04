सस्ती मिलेगी CNG-PNG! मोदी कैबिनेट ने गैस मूल्य निर्धारण के नए फॉर्मूले को दी मंजूरी

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए नए फॉर्मूले को मंजूरी दी. इसके साथ ही सीएनजी और पाइप से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस की कीमतों पर अधिकतम सीमा भी तय की गई है. माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के बाद सीएनजी और पीएनजी जैसे ईंधन के दामों (CNG-PNG Price) में कमी आ सकती है.

सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने एपीएम गैस के लिए 4 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के आधार मूल्य को मंजूरी दी है और अधिकतम मूल्य 6.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू रखने पर मुहर लगाई है.

