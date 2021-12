नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में आज यानी 15 दिसंबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting 15 December 2021) में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने बताया कि कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को 5 साल के लिए यानी वित्‍त वर्ष 2021-26 के लिए मंजूरी दे दी गई है. उन्‍होंने दावा किया कि इस योजना से 22 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा.

PMKSY में 4 अहम हिस्‍से

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015 में एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह की गई थी. इस योजना का कार्यान्वयन जलशक्ति मंत्रालय करता है. स्कीम पहला हिस्‍सा एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम (AIBP)और हर खेत को पानी (HKKP) है. हर खेत को पानी में भी 4 हिस्‍से हैं, जिनके नाम कमांड एरिया डेवलपमेंट (CAD), सरफेस माइनर इरीगेशन (SMI), रिपेयर-रेनोवेशन एंड रेस्ट्रोरेशन (RRR) ऑफ वॉटर बॉडीज और ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट कंपोनेंट हैं.

पीएमकेएसवाई में दो और योजनाएं शामिल हैं. इनका कार्यान्वयन 2 अन्‍य विभाग करते हैं. इनमें से ‘पर ड्राप मोर क्रॉप’ (Per Drop More Crop) योजना का कार्यान्वयन कृषि विभाग (Agriculture Department) करता है. वहीं, वाटरसेड डेवलपमेंट योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) से संबंधित लैंड रिसोर्स डेवलपमेंट विभाग करता है.

AIBP का क्‍यास है उद्देश्‍य?

केंद्र सरकार ने 1996-97 में एक्सेलरेटेड बेनिफिट प्रोग्राम (AIBP)की शुरुआत की थी. इसका लक्ष्य देश के बड़ी और मध्यम सिचांई परियोजनाओं को सहायता उपलब्ध कराना है. इस प्रोग्राम के तहत उन परियोजनाओं पर ध्‍यान दिया जाता है, जो परियोजनाएं लगभग पूरी होने की स्थिति में होती है, लेकिन वित्तीय दिक्कतों के कारण अटकती नजर आती हैं. इस प्रोग्राम को 2016 में पीएमकेएसवाई के साथ जोड़ दिया गया था. पीएमकेएसवाई के साथ जुड़ने के समय एआईबीपी के तहत 297 सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं जुड़ी हुई थीं. इनमें से अब तक 143 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 5 परियोजनाओं की फोरक्लोजिंग हो गई है.

