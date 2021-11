Modi Cabinet Decision: 7,287 गांवों को टेलिकॉम सुविधा से जोड़ने का फैसला, USOF योजना को मिली मंजूरी

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने को लेकर अहम फैसले किए गए. कैबिनेट ने पांच राज्यों के 7,287 गांवों में मोबाइल संपर्क के प्रावधान के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी यूएसओएफ (USOF) के उपयोग को मंजूरी दे दी जिसकी अनुमानित लागत 6,466 करोड़ रुपये है.

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी दी. ठाकुर ने बताया कि सरकार ने उन जगहों को टेलिकॉम सुविधा से जोड़ने का फैसला किया है, जहां वर्तमान में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है.

In over 7000 villages of 44 aspirational dists across Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra & Odisha, mobile towers connectivity will be provided. It has been decided to provide 4G mobile services. Project is expected to be worth Rs 6466 cr: Union Min Anurag Thakur pic.twitter.com/MXEdXhGICl

