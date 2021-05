बड़ी राहत! मोदी सरकार जल्द कर सकती है प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान, इन सेक्टर्स को दी जाएगी प्राथमिकता

कोरोना की दूसरी लहर से (Second Wave of Corona) देशभर में कोहराम मचा हुआ है. इस बीच कई सेक्टर (Sectors) बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं. ऐसे में अब खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित सेक्टर्स के लिए प्रोत्साहन पैकेज देने पर विचार कर रही है. जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है. इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि कोरोना वायरस लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार एक प्रोत्साहन पैकेज (stimulus package) की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य स्थानीय लॉकडाउन (Lockdown) से जूझ रही अर्थव्यवस्था का समर्थन करना है.लाइव मिंट की खबर के मुताबिक, वित्त मंत्रालय (Finance ministery ) छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों (MSME) के साथ-साथ पर्यटन (Tourism), विमानन और आतिथ्य उद्योगों (aviation and hospitality industries) को बढ़ावा देने के प्रस्तावों पर काम कर रहा है. मामले की जानकारी रखने वाले शख्स से बताया है कि यह चर्चा शुरुआती चरण में है और फिलहाल घोषणा के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है. हालांकि, इस पर वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.कोविड -19 की दूसरी लहर भारत को आर्थिक मोर्चे पर काफी कमजोर बना रहा है. इस साल भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल की तरह सख्त राष्ट्रव्यापी लाॅकडाउन को लागू करने से इनकार कर दिया हो, लेकिन बढ़ते कोरोना के मामले और मौत के आंकड़ों ने कई राज्यों को शख्त लाॅकडाउन लागू करने पर विवश कर दिया है. भारत के औद्योगिक राज्यों महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत कई स्थानीय सरकारों ने वायरस के प्रसार के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया है.