e-SHRAM card: जरूर बनवा लें अपना ई-श्रम कार्ड, फ्री मिलेगी ₹2 लाख की यह सुविधा, जानें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

नई दिल्ली. दिहाड़ी मजदूरी (Unorganised Sector workers) से लेकर हेयर ड्रेसर, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक या फिर रिक्सा-ठेला चालकों जैसे मजदूरों और वर्कर्स के लिए यह बेहद काम की खबर है. केन्द्र की मोदी सरकार (Modi government) ने 26 अगस्त को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल (e-SHRAM Portal) लॉन्च कर दिया है. ऐसे में अगर आप यह कार्ड बनवाते हैं तो आपको सरकार की ओर से कई सुविधाएं दी जाएंगी.

जी हां..केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत कर दी है. यहां श्रमिक अपना कार्ड बनवा सकते हैं. इन कार्ड धारकों को सरकार की ओर से मदद दी जाएगी और इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा. यहां देश के हर कामगार का रिकार्ड होगा. करोड़ों कामगारों को नई पहचान मिलेगी. तो आइए जानते हैं e-SHRAM पोर्टल के बारे में और ई-श्रम कार्ड कैसे बनवाएं और इसके फायदे…

क्या है ई-श्रम पोर्टल? (e-SHRAM Portal )

ई-श्रम पोर्टल, असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और ई-श्रम कार्ड जारी करेगा, जो पूरे देश में मान्य होगा. ई-श्रम कार्ड से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी. प्रवासी वर्कर्स को ट्रेक करने में मदद मिलेगी. मजदूरों का डेटा और जानकारी एकत्र की जाएगी. सरकार की ओर से देश के सभी श्रमिकों को पहचान पत्र और आधार कार्ड की तर्ज पर उनके काम के आधार पर कैटेगेरी में बांटा जाएगा. इसके जरिए उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा तो होगा ही साथ में रोजगार में मदद मिलेगी.

2 लाख रुपये का फ्री एक्सीडेंटल बीमा की सुविधा

अगर कोई श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे दो लाख रुपये के एक्सिडेंटल इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा. इसमें एक साल का प्रीमियम सरकार की ओर से दिया जाएगा. रजिस्टर्ड श्रमिक यदि दुर्घटना का शिकार होते हैं तो उसकी मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में वह 2 लाख रुपये का हकदार होंगे. वहीं, आंशिक रूप से विकलांग होने पर इंश्योरेंस योजना के तहत एक लाख रुपये दी जाएगी.

e-SHRAM कार्ड के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन? (how to register on e-SHRAM portal)

Step-1. किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र के सर्च बार में e-SHRAM पोर्टल पेज का आधिकारिक वेब पता – https://www.eshram.gov.in/ टाइप करें.

Step- 2. इसके बाद होमपेज पर, “ई-श्रम पर पंजीकरण करें” पर लिंक करें.

Step-3. इसके बाद सेल्फ रजिस्ट्रेशन https://register.eshram.gov.in/#/user/self पर क्लिक करें.

Step-4. सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर यूजर को अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर डालना होगा.

Step-5. कैप्चा (captcha)दर्ज करें और चुनें कि क्या वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) विकल्प के सदस्य हैं और ओटीपी भेजें पर क्लिक करें.

Step-6. इसके बाद पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक खाता डिटेल आदि दर्ज दें और आगे की प्रक्रिया का पालन करें.

आधार से लिंक मोबाइल नंबर न होने पर भी श्रमिक मुफ्त पंजीकरण का लाभ उठा सकते हैं. eshram.gov.in पर दी गई जानकारी के अनुसार, वे निकटतम सीएससी पर जा सकते हैं और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं.