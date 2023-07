नई दिल्‍ली. गुजिया हो या मोमोज, हर किसी को खूब पसंद है. यही कारण है कि बाजार में इनकी खूब बिक्री होती है. बहुत से लोग इन्‍हें घर पर भी बनाना चाहते हैं और कुछ तो बनाने का प्रयास भी करते हैं. लेकिन अनुभव न होने के कारण वे इनको वो शेप नहीं दे पाते, जो वो देना चाहते हैं. साथ इनको हाथ से बनाने में टाइम भी बहुत ज्‍यादा लगता है. लेकिन, अब इस समस्‍या का समाधान भी हो गया है. बाजार में एक मशीन आ गई है, जिससे आप मिनटों में चाहें गुजिया बनाए या फिर मोमोज. इस मशीन का वीडियो ट्विटर पर खूब वायरल हो रहा है. कुछ लोगों ने तो इस मशीन को सदी का सबसे बड़ा आविष्‍कार तक बता डाला है.

बिजली से चलने वाली इस ऑटोमैटिक मशीन का नाम डंपलिंग मेकर है. गुजिया या मोमोज बनाने के लिए आपको डो तैयार करके गोल पूरी जैसी बनानी है और गुजिया की फिलिंग तैयार करनी है. इस गोल रोटी को शानदार गुजिया की शक्‍ल यह मशीन बस कुछ ही सेकेंड में दे देगी. वैसे गुजिया बनाने के लिए हाथ से चलने वाली लकड़ी की गुजिया मशीन भी आती है. लेकिन उससे न तो फटाफट गुजिया बनती है और न ही वो गुजिया को परफेक्‍ट शेप दे पाती है.

Electric Dumplings Maker looks super! 🔥🌸

get it here – https://t.co/7a3xqRnnTY pic.twitter.com/dSFx1VblPD

— The Best (@Figensport) July 4, 2023