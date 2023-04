थोड़ी सी मेहनत से फ्री में शुरू कर सकते हैं बिजनेस, कमाई भी होगी अच्छी, नौकरी का भी नहीं रहेगा डर

हाइलाइट्स आप आधार कार्ड की फ्रेचाइजी लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. इसके लिए UIDAI द्वारा आयोजित एक परीक्षा पास करनी होगी. इसके बाद सर्विस सेंटर खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाता है.

आप यह तो जानते ही होंगे सरकारी कामकाज से लेकर प्राइवेट हर जगह आधार कार्ड (Aadhaar Card) को अनिवार्य कर दिया गया है. नवजात बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी का आधार कार्ड बनने लगा है. ऐसे में हमें आधार कार्ड को बहुत संभालकर रखना पड़ता है. साथ ही इसमें किसी भी प्रकार की गलती होने पर सुधार कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या UIDAI की फ्रेंचाइजी में आप जाकर सुधार करा सकते हैं. हालांकि आज कल घर बैठे भी आधार को अपडेट किया जा सकता है. लेकिन कई ऐसे काम हैं जिनके लिए आपको आधार सेंटर जाना ही पड़ता है. ऐसे में आप UIDAI से जुड़कर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं.

आधार कार्ड फ्रेंचाइजी (Aadhaar Card Franchise) एक कारोबार के तौर पर बेहतर विकल्प बन रहा है. हर भारतीय यह कारोबार कर सकता है. आप भी आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं. आइए जानते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको क्या करना होगा..

सबसे पहले क्या करें

अगर आप आधार कार्ड की फ्रेचाइजी लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको UIDAI द्वारा आयोजित एक परीक्षा पास करनी होगी. इसके बाद सर्विस सेंटर खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाता है. जब आप परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको आधार एनरॉलमेंट नंबर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होता है. इसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

इस तरह करें अप्लाई

सबसे पहले https://uidai.nseitexams.com/UIDAI/LoginAction_input.action पर विजिट करना होगा. दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सभी जानकारी सही-सही भरें. सभी जानकारी भरने के बाद आपको ID और पासवर्ड दिया जाएगा. इसके जरिए Aadhaar Testing and Certification के पोर्टल पर आसानी से लॉगईन कर सकते हैं. इसके बाद आपके सामने Continue का विकल्प आएगा, इस पर क्लिक करें. अगले स्टेप में आपके सामने एक फॉर्म फिर से खुलेगा. जिसमें मांगी पूरी जानकारी भर दें. उसके बाद अपनी फोटो और डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड कर दें. इसके बाद आप दोबारा चेक कर लें कि क्या आपने सभी जानकारियों को सही सही भरा है या नहीं, फिर Proceed to submit form पर क्लिक करें.

यहां करना होगा पेमेंट

ऊपर दी गई सभी प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको पेमेंट करना होगा. इसके लिए आपको वेबसाइट के Menu में जाकर पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. जिसमें पेमेंट करने के बाद आप Please Click Here to generate receipt क्लिक रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं.

Tags: Business ideas, Franchise agent, How to start a business, New Business Idea