25 हजार सैलरी, भाई का खर्च-EMI का बोझ, 10 हजार बचत, मनी मैनेजमेंट देख लोग बोले- ऐसी औलाद...

मनी मैनेजमेंट बड़ी चीज होती है. कई बार लाखों की सैलरी वाले इंसान इसमें विफल हो जाते हैं और जरूरत के समय उनके पास पैसे नहीं होते. लेकिन केनरा बैंक में एक साधारण काम करने वाले युवक का मनी मैनेजमेंट देख आपका दिमाग चकरा जाएगा. दरअसल, कोरा (Quora) वेबसाइट पर इन दिनों एक सवाल का जवाब छाया हुआ है. सवाल है- आपकी सैलरी कितनी है? क्या आप इससे खुश हैं? (What is your salary? Are you happy with it?) इस पर अपने तरह से तमाम लोग जवाब दे रहे हैं. लेकिन एक जवाब ने यूजर्स का दिल जीत लिया है. कुछ लोग युवक के जवाब को उसकी सकारात्मक ऊर्जा बता रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान ऐसी औलाद हर किसी को दे.

कोरा पर इस सवाल के जवाब में युवा यूजर कुमार सौरव सिंह लिखते हैं- मेरी सैलरी करीब 25 हजार मासिक है. मैं कुछ इस तरह इसे खर्च करता हूं…

1. 10 हजार रुपये घर भेजता हूं.

2. दो हजार रेंट देता हूं. (बिहार के एक कस्बाई शहर में रहता हूं)

3. 1.5 हजार किराना और किचन खर्च.

4. 1.5 दूध और स्नैक्स.

5. 6 हजार एजुकेशन लोन EMI.

6. 3-4 हजार क्रेडिट कार्ड बिल. (भाई और पिता की जरूरतों को पूरा करने के लिए कभी-कभी पैसे कम पड़ जाते हैं.)

क्या मैं खुश हूं?

अब सवाल है कि क्या मैं खुश हूं कि नहीं. तो मेरा जवाब है. मैंने अब अपने पिता को काम करने से रोक दिया है. अब वह तनाव मुक्त हैं. मैं अपना एजुकेशन लोन भर रहा हूं और जो हर रोज कम हो रहा है. मेरा भाई पढ़ रहा है और जब वह कमाने लगेगा तो हम दोनों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी. मेरी सैलरी हर साल बढेगी और दूसरी बात कि कम सैलरी होने की वजह से मैं पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित होता हूं. इससे मुझे प्रोमोशन मिल जाएगा. मैं अपने माता-पिता पर बोझ नहीं हूं. यह ठीक है कि मैं मुश्किल से कुछ बचत कर पाता हूं लेकिन मैंने भविष्य में बचत करने की सोची है. कम सैलरी होने के कारण मैं गैर जरूरी खर्च नहीं कर पाता हूं और चीजें ठीक तरीके से मैनेज हो जाती हैं.

सौरव का यह पोस्ट करीब दो साल पुराना है, लेकिन इसे उन्होंने हाल ही में अपडेट किया है. अब उनके भाई की नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई है. उनका सालाना पैकेज 5.5 लाख है. सौरव के इस पोस्ट को 11 लाख से अधिक लोगों ने देखा है और इस पर 22 हजार से अधिक कॉमेंट आए हैं.

Tags: How to earn money, Save Money