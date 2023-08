मनीकंट्रोल ने शुरू किया 'बुलिश ऑन इंडिया' कैंपेन, देश की बढ़ती आर्थिक ताकत से कराएगा रूबरू

नई दिल्ली. मनीकंट्रोल ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत से रूबरू कराने के लिए ‘बुलिश ऑन इंडिया कैंपेन’ की शुरुआत की है. इस कैंपेन का मकसद उन प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करना है जो भारत की नई आर्थिक ताकत बनाने में मदद कर रहे हैं. साथ ही यहां इस विषय पर भी चर्चा देखने को मिलेगी कि वैश्विक आर्थिक सुस्ती के दौर में भारत के पास क्या कुछ पेश करने को है.

यह कैंपेन व्यवसायों, निवेशकों और पाठकों को उन बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताएगा जो भारत की आर्थिक ताकत को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. इसमें मैन्युफैक्चरिंग, डेमोग्राफी, अर्थव्यवस्था, बाजार और वैश्विक नेतृत्व में भारत की बढ़ती ताकत पर भी चर्चा होगी. बुलिश ऑन इंडिया एक डाटा आधारित कैंपेन है जो मंदी से जकड़ते जा रहे विश्व में भारत की जुझारू अर्थव्यवस्था का उत्सव मनाएगा.

ई-बुक भी हुई लॉन्च

मनीकंट्रोल ने इस कैंपेन के तहत एक ई-बुक भी लॉन्च की है जिसमें भारत की क्षमता के बारे में जागरुकता फैलाने के साथ-साथ उन प्रमुख बिंदुओं पर बात की गई है जो भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में प्रभावकारी समर्थन दे रहे हैं. भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है. ऐसे समय में इस कैंपेन के तहत भारत की विकास गाथा के अलग-अलग पहुलओं पर बात करन के लिए एडिटोरियल सीरीज चलाई जाएगी. यहां पाठकों को वित्त व योजना से जुड़े बड़े नामों को पढ़ने का मौका मिलेगा.

India’s economy shines as a beacon of hope in these challenging times. With robust growth and resilient spirit, the future looks promising. Let us keep this momentum and ensure prosperity for 140 crore Indians! https://t.co/MnR4IXZuwm

— Narendra Modi (@narendramodi) August 19, 2023