इस हफ्ते के छप्परफाड़ स्टॉक: एक ने दिया 90% रिटर्न तो बाकी 50% से ज्यादा चढ़े

नई दिल्ली. Multibagger Stocks: 10 जनवरी से शुरू हुए शेयर बाजार के इस सप्ताह के अंत तक टॉप-5 शेयरों में से एक ने 90 प्रतिशत से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया तो बाकी भी 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी के साथ बंद हुए. कल, शुक्रवार (14 जनवरी 2022) को शेयर बाजार में पिछले हफ्ते 50 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक्स की संख्या 9 थी.

इस खबर में हम आपको टॉप 5 स्टॉक बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बीते हफ्ते सबसे ज्यादा रिटर्न (Multibagger Return) दिया और निवेशकों को मामामाल कर दिया. इन स्टॉक्स में आरटीसीएल लिमिटेड (RTCL Ltd.), दौलत सिक्योरिटीज़ (Daulat Securities Ltd.), साधना निट्रो केम लिमिटेड (Sadhana Nitro), चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड (Choice International Ltd.) और वास्वानी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (Vaswani Industries Ltd.) शामिल रहे.

RTCL Ltd. – 91.43%

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले ग्रुप एक्स के इस शेयर ने बीते सप्ताह 91.43% का रिटर्न दिया. रिटर्न देने के मामले में ये स्टॉक सबसे ऊपर रहा. RTCL लिमिटेड का शेयर पिछले सप्ताह 11.44 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि इस बार की क्लोजिंग 21.90 रुपये पर हुई है. इस शेयर में यदि किसी ने पिछले सप्ताह 1 लाख रुपये डाले होते तो आज शुक्रवार को वह 1 लाख 91 हजार रुपये बन चुके होते.

Daulat Securities Ltd. – 67.2%

दौलत सिक्योरिटीज लिमिटेड के स्टाफ ने बीते सप्ताह 67.20% का रिटर्न दिया. पिछले सप्ताह यह शेयर ₹24.85 पर बंद हुआ था, जबकि 14 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह में इसमें 41.55 की क्लोजिंग दी है. यदि किसी ने 1 सप्ताह पहले इस स्टॉक में ₹1,00,000 निवेश किए होते तो आज वह ₹1,67,000 बन चुके होते.

Sadhana Nitro Chem Ltd. – 65.21%

साधना निट्रो के स्टॉक ने बीते सप्ताह (5 दिनों की ट्रेडिंग सेशन) में 65.21 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. पिछले सप्ताह यह स्टॉक 67.4 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि यह सप्ताह बंद होने तक इसका प्राइस 111.35 रुपये पहुंच चुका है. यदि किसी व्यक्ति ने इस शेयर में 1 लाख रुपये डाले होते हो एक सप्ताह में ही 1 लाख 65 हजार रुपये बन गए होते.

Choice International Ltd. – 56.51%

7 जनवरी 2022 को खत्म हुए सप्ताह में इस शेयर ने 159.35 रुपए पर क्लोजिंग दी थी, जबकि इस सप्ताह यह शेयर 249.4 रुपए पर बंद हुआ है. चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड ने इस लिहाज से 1 सप्ताह के अंदर 56.51 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. यदि किसी व्यक्ति ने इस स्टॉक में 1 सप्ताह पहले ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो अब तक उसका निवेश ₹1,56,000 बन गया होता.

Vaswani Industries Ltd. – 56.15%

वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक में भी इस सप्ताह 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया है. बीएसई पर बी ग्रुप के इस शेयर ने पिछले सप्ताह 18.7 पर क्लोजिंग दी थी, इस सप्ताह यह 69.2 रुपए पर बंद हुआ है. इसे यदि रुपयों में कैलकुलेट किया जाए तो ₹1,00,000 का निवेश ₹1,56,000 बन जाता.

(Disclaimer: यहां बताए गए स्‍टॉक्‍स केवल जानकारी के लिए हैं. हम आपको यहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से निवेश करने की सलाह नहीं दे रहे हैं. यदि आप किसी भी शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले सर्टिफाइड इनवेस्‍टमेंट एडवायजर से परामर्श कर लें. आपके किसी भी तरह के लाभ या हानि के लिए News18 जिम्मेदार नहीं होगा.)

Tags: Multibagger stock, Stock return