इस हफ्ते के 5 सुपर स्टॉक: एक ने दिया 90% रिटर्न तो बाकी 70 प्रतिशत से ज्यादा चढ़े

नई दिल्ली. Multibagger Super Stocks: 3 जनवरी से शुरू हुए शेयर बाजार के इस सप्ताह के अंत तक टॉप-5 शेयरों में से एक ने 90 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया तो बाकी भी 70 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी के साथ बंद हुए. कल, शुक्रवार (7 जनवरी 2022) को शेयर बाजार में पिछले हफ्ते 50 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक्स की संख्या 11 थी.

इस खबर में हम आपको टॉप 5 स्टॉक बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बीते हफ्ते सबसे ज्यादा रिटर्न (Multibagger Return) दिया और निवेशकों को मामामाल कर दिया. इन स्टॉक्स में सचेता मेटल्स लिमिटेड (Sacheta Metals Ltd.), एके स्पिनटेक्स लिमिडेट (AK Spintex Ltd.), केआईएफएस फिनांशियल सर्विसेज़ लिमिटेड (KIFS Financial Services Ltd.), नरेंद्र प्रॉपर्टीज़ लिमिडेट (Narendra Properties Ltd.) और ट्रानवे टेक्नोलॉजीज़ लिमिडेट (Tranway Technologies Ltd.) शामिल रहे.

Sacheta Metals Ltd. Share – 90.79%

BSE सेंसेक्स में ट्रेड होने वाले सचेता मेटल्स ने बीते सप्ताह 90% से ज्यादा का रिटर्न दिया. पिछले हफ्ते की क्लोजिंग पर इस शेयर का प्राइस 19.55 रुपए था, लेकिन बीते सप्ताह की क्लोजिंग स्टॉक में 37.30 रुपये पर की है. इस हिसाब से पिछले हफ्ते यदि किसी ने इस स्टॉक में ₹1,00,000 निवेश किया होता तो वह अब तक 1,90,000 से भी ज्यादा बन गया होता.

AK Spintex Ltd. – 85.31%

टैक्सटाइल इंडस्ट्री के शेयर ए.के. इंटेक्स लिमिटेड के शेयर ने पिछले 5 दिनों में 85.31% का उछाल पाया है. पिछले सप्ताह की क्लोजिंग 28.25 रुपये पर करने वाले इस स्टॉक ने इस सप्ताह की क्लोजिंग 52.35 रुपये पर की है. इस हिसाब से कुल ग्रोथ 85 प्रतिशत से ज्यादा बनती है. पिछले हफ्ते यदि किसी ने इस स्टॉक में ₹1,00,000 निवेश किया होता तो वह अब तक 1,85,000 रुपये से भी ज्यादा बन गया होता.

KIFS Financial Services Ltd. – 80.11%

पिछले शुक्रवार यानी 31 दिसंबर को यह स्टॉक 43.50 पैसे पर बंद हुआ था, जबकि इस वीक की क्लोजिंग 78.53 रुपये पर हुई है. इस हिसाब से इसमें 80 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई है. यदि किसी ने एक सप्ताह पहले इसमें 1 लाख रुपये डाले होते हो अब तक 1 लाख 80 से ज्यादा बन चुके होते.

Narendra Properties Ltd. – 76.98%

नरेंद्र प्रॉपर्टीज लिमिटेड के शेयर ने भी बीते सप्ताह जबरदस्त रिटर्न दिया है. 31 दिसंबर 2021 को ये स्टॉक 20.20 पैसे पर बंद हुआ था, लेकिन 7 जनवरी को इसने 35.75 रुपये पर क्लोजिंग दी है. इसे कैलकुलेट करें तो यह बढ़ोतरी 76.98% प्रतिशत बनती है. मतलब ये कि यदि किसी ने इसमें पिछले सप्ताह इसमें 1 लाख रुपया लगाया होता तो अब तक 1 लाख 76 हजार से ज्यादा बन चुका होता.

Tranway Technologies Ltd. – 72.18%

BSE सेंसेक्स पर ट्रेड होने वाले इस स्टॉक ने बीते सप्ताह 72 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है. 31 दिसंबर को 6.65 पर बंद हुए इस स्टॉक ने 7 जनवरी को 11.45 पर क्लोजिंग दी है. मतलब इसने में एक सप्ताह के भीतर ही 1 लाख रुपये को 1 लाख 72 हजार रुपये बना दिया है.

