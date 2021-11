34 रुपये वाला शेयर हुआ 130 रुपये का, एक साल में दिया 250 फीसदी से ज्यादा रिटर्न, क्या आपके पास है ये Stock?

नई दिल्ली. इस साल कई ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Stock) हैं जिन्होंने निवेशकोंं मालामाल कर दिया है. इन शेयर ने 1 साल में ही मोटा रिटर्न दिया है. हम बात कर रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Shares of Steel Authority of India Ltd- SAIL) के शेयर की. पिछले एक साल में इस शेयर की कीमत 34 रुपये से बढ़कर 130.35 रुपये हो गई. इस अवधि में लगभग 283 प्रतिशत का रिटर्न दिया है.

डोमेस्टिक स्टील दिग्गज द्वारा सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अपनी कमाई की सूचना देने के बाद यह बढ़त देखी गई. बीएसई पर आज यह शेयर 122.20 पर ट्रेड कर रह है.

पिछले 1 साल में दिया 250 फीसदी का रिटर्न

इस लार्ज-कैप स्टॉक ने पिछले 12 महीनों में अपने शेयरधारकों को 250 फीसदी से अधिक रिटर्न दिया है. पिछले एक साल में, शेयर की कीमत 34 रुपये से बढ़कर 130.35 रुपये हो गई. इस अवधि में लगभग 283 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. 51,000 करोड़ रुपये से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ, शेयर 5-दिन, 10-दिन, 20-दिन, 50-दिन, 100-दिन और 200-दिवसीय मूविंग एवरेज से अधिक है.

जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी को हुआ मुनाफा

कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 4,338.75 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो साल-दर-साल आधार पर 10 गुना से अधिक की छलांग है. एक साल पहले की अवधि में लाभ 436.52 करोड़ रुपये था. कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 58 फीसदी बढ़कर 27,007 करोड़ रुपये हो गई.

जानिए कंपनी के बार में

सेल भारत में सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक है. यह महारत्न कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है. यह पांच एकीकृत संयंत्रों और तीन विशेष इस्पात संयंत्रों में लोहा और इस्पात का उत्पादन करती है, जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में स्थित हैं और कच्चे माल के घरेलू स्रोतों के करीब स्थित हैं.