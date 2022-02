साल 2022 में इन स्टॉक ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न, डेढ़ महीने में आया 500% का उछाल

नई दिल्ली. शेयर बाजार (Stock Market) में सोमवार सुबह कारोबार शुरू होते ही जबरदस्‍त बिकवाली के बीच हुई. सेंसेक्‍स 1,197.86 अंकों की गिरावट से 56955.06 पर खुला, जबकि निफ्टी 348 अंक टूटकर 17,026 पर आ गया. बाजार में कमजोरी के बावजूद भी साल 2022 की शुरुआत के बाद भी माइक्रोकैप और स्मॉलकैप स्पेस के कई शेयर मल्टीबैगर (multibagger return) बन गए हैं.

अगर आप भी शेयर बाजार से बंपर कमाई करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है. आज हम आपको बंपर कमाई (earn money) वाले कुछ ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger stock) के बारे में बता रहे हैं, जिसने अपने निवेशकों को सिर्फ डेढ़ महीने में बंपर रिटर्न दिया है. इनमें से कुछ शेयरों ने 500 प्रतिशत तक की भारी तेजी आई है.

1. KIFS Financial Services

ऐसा ही एक शेयर KIFS Financial Services का है. 2022 के मल्टीबैगर शेयरों की लिस्ट में देखें तो इसका रिटर्न सबसे ज्यादा रहा है. 31 दिसंबर 2021 से लेकर 30 दिनों तक KIFS Financial Services के शेयर हर दिन 5% चढ़े हैं. अभी तक इसके शेयरों ने इस साल 500% का रिटर्न दे दिया है.

2. Shanti Educational Initiatives

शांति एजुकेशन इनिशिएटिव (Shanti Educational Initiatives) के शेयरों में भी इस साल अच्छी खासी तेजी नजर आई. 2022 में अब तक इस शेयर ने 300% रिटर्न दे दिया है. पिछले 30 दिनों से लगातार इसके शेयर अपर सर्किट छू रहे हैं. स्मॉलकैपप सेगमेंट का यह शेयर इस साल 95 रुपये से बढ़कर 385 रुपये तक पहुंच गया है. यानी इस साल अब तक इसने 300% का रिटर्न दिया है.

3. DB Realty

इस साल मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले शेयरों में DB Realty भी शामिल है. 2022 में अब तक इसने 175% का रिटर्न दिया है. आने वाले महीनों में इसमें और तेजी आ सकती है. इस तेजी की वजह है कि जानेमाने निवेशक राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने कंपनी के 2 करोड़ वारंट खरीद रहे हैं. दिलचस्प है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज ने DB Realty में निवेश का प्लान कैंसिल कर दिया उसके बाद भी झुनझुनवाला ने इसमें निवेश किया है.

