मालामाल वीकली: इन स्टॉक्स ने सप्ताह भर में दिया मल्टीबैगर रिटर्न, जानिए इनके नाम और डिटेल

नई दिल्ली. Multibagger Stocks: कल शुक्रवार को खत्म हुए सप्ताह में कुछ शेयर्स जबरदस्त रिटर्न दिया है. अगर हम बात करें टॉप 5 सबसे ज्यादा रिटर्न (Multibagger return) देने वाले शेयर्स की तो अधिकतम रिटर्न 57 प्रतिशत है तो न्यूनतम रिटर्न 35 प्रतिशत रहा. जिन्होंने बीते हफ्ते सबसे ज्यादा रिटर्न (Multibagger Return) दिया और निवेशकों को मालामाल कर दिया, उनमें एनआरबी इंडस्ट्रियल बियरिंग लिमिटेड (NRB Industrial Bearings Ltd), नॉर्थ इस्टर्न कैरिंग कॉर्पोरेशन लिमटेड (North Eastern Carrying Corporation Ltd), आत्म वाल्वस लिमटेड (Atam Valves Ltd), गोवा कार्बन लिमिटेड (Goa Carbons Ltd), सुप्रीम होल्डिंग एंड हॉस्पिटैलिटी (इंडिया) लिमिटेड (Supreme Holdings & Hospitality (India) Ltd) शामिल हैं.

एनआरबी इंडस्ट्रियल बियरिंग लिमिटेड

एनआरबी इंडस्ट्रियल बियरिंग के शेयर ने बीते सप्ताह 57.44 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है. ये स्टॉक बीते सप्ताह में 21.5 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि कल समाप्त हुए सप्ताह में 33.85 रुपये पर बंद हुआ है. बीएससी पर ट्रेड होने वाले इस स्टॉक में यदि किसी ने पिछले हफ्ते ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो इस हफ्ते के अंत तक वह ₹1,57,000 बन चुके होते.

नॉर्थ इस्टर्न कैरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नॉर्थ इस्टर्न कैरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का शेयर ज्यादा रिटर्न देने वालों में दूसरे नंबर पर रहा. इसने एक सप्ताह में 50 प्रतिशत का रिटर्न दिया. North Eastern Carrying Corporation लिमिटेड का शेयर पिछले सप्ताह 23.9 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि इस बार 35.85 रुपए पर बंद हुआ है. पिछले सप्ताह यदि इस स्टॉक में किसी ने ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो अब तक वह ₹1,50,000 का मालिक बन चुका होता है.

आत्म वाल्वस लिमिटेड

आत्म वाल्वस लिमिटेड का शेयर ज्यादा रिटर्न देने वालों में नंबर 3 पर रहा. इसने एक सप्ताह में 42.57 प्रतिशत का रिटर्न दिया. Atam Valves Ltd लिमिटेड का शेयर पिछले सप्ताह 55.55 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि इस बार 79.2 रुपए पर बंद हुआ है. पिछले सप्ताह यदि इस स्टॉक में किसी ने ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो अब तक वह ₹1,42,000 का मालिक बन चुका होता है.

गोवा कार्बन लिमिटेड

गोवा कार्बन लिमिटेड ने 25 मार्च 2022 को समाप्त हुए सप्ताह में 38.38% का रिटर्न दिया है. बीते सप्ताह इस स्टॉक की क्लोजिंग 377.05 पर हुई थी, जबकि इस सप्ताह इस स्टॉक में ₹521.75 पर अपनी क्लोजिंग दी है. यदि इस स्टॉक में किसी ने ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो अब तक वह ₹1,38,000 का मालिक होता.

सुप्रीम होल्डिंग एंड हॉस्पिटैलिटी (इंडिया) लिमिटेड

सुप्रीम होल्डिंग एंड हॉस्पिटैलिटी का शेयर इस सप्ताह 30 रुपये पर बंद हुआ है, जबकि पिछले सप्ताह ये शेयर 22.15 रुपये पर बंद हुआ था. दोनों सप्ताहों के प्राइस में 35.44 प्रतिशत का अंतर है. इस हिसाब से यदि किसी ने इस स्टॉक में ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो अब तक वह निवेश ₹1,35,000 बन चुका होता.

