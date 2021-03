Good News: मुंबई में सस्ती हुई बिजली! अब इतना कम आएगा बिल, 1 अप्रैल से लागू होंगी घटी हुईं दरें

. बढ़ती महंगाई के बीच मुंबई वालों के लिए एक अच्छी खबर है. अगर आप मुंबई में रहते हैं तो अब आपको बिजली (Electricity Bill) के लिए कम भुगतान करना पड़ेगा. बिजली कंपनियों (Electricity company) ने 1 अप्रैल से घरेलू और कमर्शियल इस्तेमाल की बिजली को सस्ता करने का फैसला किया है. बता दें कि महाराष्ट्र में बिजली दरों में 5 से 11 परसेंट तक की कटौती की गई है. ये दरें अगले पांच सालों के लिए लागू होंगी. टाटा पावर, अडानी पावर, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी और BEST के कंज्यूमर्स को अगले माह से राहत मिल सकती है.अगर आप Tata Power के कस्टमर हैं तो बता दें कि टाटा पावर ने अपने यूटिलिटी टैरिफ में ग्राहकों को 0-100 यूनिट के ब्रैकेट में 4 परसेंट की छूट देगी. कम खपत वाले उपभोक्ताओं जो कि 0-100 यूनिट की रेंज में आते हैं उन्हें अब सस्ता बिल देना पड़ेगा. उनके लिए 3.77 रुपये प्रति यूनिट से घटकर 3.63 प्रति यूनिट बिजली की दरें होंगी. वहीं, जो ग्राहक 101-300 यूनिट की कैटेगरी आते हैं उन्हें बिजली बिल में 1 परसेंट की कटौती मिलेगी.अडाणी इलेक्ट्रिसिटी (Adani Electricity) ने कम खपत वाले ग्राहकों के लिए टैरिफ में करीब 1 परसेंट की बढ़ोतरी की है. वहीं, अधिक खपत वाले कंज्यमूर्स जो कि 301-500 यूनिट की रेंज में बिजली खपत करते हैं, उन्हें 1 अप्रैल से सस्ती बिजली मिलेगी.महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (MERC) ने पिछले साल 30 मार्च को अपने टैरिफ आदेश पारित किया था. आदेश के आधार पर,1 अप्रैल से 2025 तक हर साल टैरिफ को संशोधित किया जाएगा. MERC के मुताबिक, जो ग्राहक महाराष्ट्र के भांडुप, मुलुंड, ठाणे, नवी मुंबई और अन्य हिस्सों में रहते हैं, उन्हें घरेलू इस्तेमाल की बिजली पर 2 परसेंट तक छूट मिलेगी.बृहंमुबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रासपोर्ट (BEST)के 10.5 लाख उपभोक्ताओं के लिए पहले दो स्लैब के टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी 0-100 यूनिट और 101-300 यूनिट के लिए रेट नहीं बदलेंगे. इसके ज्यादातर ग्राहक कोलाबा, सायन, कफ परेड और माहिम में हैं. ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं को टैरिफ में 1 परसेंट की छूट मिलेगी. जो कि अगले वित्त वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी. लगातार पांचवे साल भी BEST महाराष्ट्र में सबसे सस्ती बिजली देना जारी रखेगा.बता दें कि टाटा पावर शहर में 0.7 मिलियन निवासियों को बिजली की आपूर्ति करता है. टाटा पावर के मुंबई में 7 लाख उपभोक्ता है. BEST के पास 1 मिलियन ग्राहक हैं. जबकि Adani Electricity के पास शहर में 2.7 मिलियन उपभोक्ता हैं. MERC के 2.6 करोड़ उपभोक्ता हैं.