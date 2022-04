इंतजार खत्म, सुपर ऐप TATA NEU हुआ लॉन्च, ग्रोसरी खरीदने से लेकर फ्लाइट तक कर सकेंगे बुक

नई दिल्ली. टाटा ग्रुप (Tata Group) ने अपने सभी ब्रांडों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ‘टाटा न्यू’ (TATA NEU) नाम से अपना सुपर ऐप पेश किया है. इसमें शॉपिंग से लेकर पेमेंट तक की कई सर्विसेस मिलेंगी.

चंद्रशेखरन बोले- आज एक ‘न्यू डे’ है

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने गुरुवार को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि टाटा न्यू टेक्नोलॉजी के आधुनिक स्वभाव के साथ ग्रुप के पारंपरिक ‘उपभोक्ता सबसे पहले’ के दृष्टिकोण को टेक्नोलॉजी के आधुनिक लोकाचार के साथ जोड़ता है. उन्होंने कहा, ‘‘आज एक ‘न्यू डे’ है. टाटा परिवार के सबसे छोटे सदस्य टाटा डिजटल ने टाटा न्यू ऐप पेश किया है.’’

