अप्रैल महीने के लिए तय हुई नैचुरल गैस की कीमत, दिल्ली-मुंबई में ₹8 तक सस्ती हो सकती है CNG

नई दिल्ली. सरकार ने शुक्रवार को नए मूल्य निर्धारण फॉर्मूले के तहत अप्रैल के बाकी दिनों के लिए नैचुरल गैस (Natural Gas) की कीमत तय कर दी है. 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए नैचुरल गैस की कीमत 7.92 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी एमएमबीटीयू (mmBtu) तय की है. हालांकि, उपभोक्ताओं के लिए दरें 6.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू पर सीमित कर दी गई हैं.

तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC) ने एक आदेश में कहा कि 8 अप्रैल से 30 अप्रैल के लिए प्राकृतिक गैस की कीमत 7.92 अमेरिकी डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगी. यह कीमत आयातित कच्चे तेल की औसत लागत के 10 फीसदी मूल्य के आधार पर तय की गई है.

उपभोक्ताओं को चुकाने होंगे केवल 6.5 डॉलर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हालांकि मूल्य निर्धारण फॉर्मूले में बदलाव करते हुए उपभोक्ताओं के लिए दरों को 6.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू पर सीमित कर दिया है. यह सीमा 31 मार्च, 2025 तक 2 वर्ष के लिए लागू होगी. आदेश में कहा गया है, ”ओएनजीसी/ ओआईएल द्वारा उनके पुराने क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए कीमत 6.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की सीमा के अधीन होगी.”

