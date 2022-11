IRCTC Tour Package: पशुपतिनाथ दर्शन का बना रहे हैं प्लान तो आईआरसीटी लाया है किफायती नेपाल टूर पैकेज, जानिए डिटेल

भोपाल. हर साल लाखों पर्यटक हिमालय की गोद में बसे नेपाल घूमने जाते हैं. अगर आप दिसंबर के महीने नेपाल की सैर करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) आपके लिए एक शानदार टूर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज का नाम Pashupatinath Darshan with Panoramic Pokhara रखा गया है. इस एयर टूर पैकेज में आपको काठमांडू और पोखरा घूमने का मौका मिलेगा.

5 दिसंबर से शुरू होगी यात्रा

आईआरसीटीसी ने इस एयर टूर पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. 6 दिन और 5 रातों का यह टूर पैकेज 5 दिसंबर, 2022 को शुरू होगा. इस पैकेज की शुरुआत भोपाल से होगी. इस पैकेज में हवाई यात्रा, थ्री स्टार होटलों में ठहरने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था आईआरसीटीसी द्वारा की जाएगी.

ये भी पढ़ें- IRCTC Tour Package: अयोध्या, काशी और प्रयागराज घूमने का मौका, आईआरसीटीसी लाया है किफायती एयर पैकेज

कितने का है यह टूर पैकेज

इस हवाई टूर के लिए प्रति व्यक्ति 47,500 रुपये चुकाने होंगे. वहीं, दो लोगों के एक साथ बुकिंग पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 39,000 रुपये और 3 लोगों के एक साथ बुकिंग पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 38,500 रुपये देने होंगे. 2 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ 37,600 रुपये और बिना बेड 32,200 रुपये चार्ज है.

Witness the magnificent beauty of Nepal, visit Pokhara, Kathmandu & more with IRCTC’s Air tour package. For details, visit https://t.co/jIn2MWto9b @AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) November 10, 2022