नई दिल्ली. चीनी कंपनी One Plus 23 मार्च काे अपनी पहली Smartwatch लॉन्च करने जा रही है. इसी दिन कंपनी अपने स्मार्टफाेन One Plus की सीरिज 9 काे भी लॉन्च कर रही है. कंपनी ने हाल ही में एक वीडियाे अपने टि्वटर अकाउंट पर शेयर किया है जिससे यह साफ हाे गया कि इसी दिन कंपनी अपनी पहली स्मार्टवॉच काे भी लॉन्च करेगी. One Plus के टीजर वीडियाे काे कई बार टि्वट करते हुए लाेगाें ने पूछा था कि कंपनी अपनी स्मार्टवॉच कब लॉन्च करेगी जिसका जवाब देते हुए कंपनी ने कहा कि आपके इसके बारे में पूछा है ताे समझिए आपकाे मिलने वाली है.

कंपनी ने एक ब्लॉग के जरिए कई हिंट भी दिए अपनी इस नई स्मार्टवॉच काे लेकर. इस ब्लॉग का टाइटल था "Watch this space for something new" जिसका मतलब है इस स्थान काे देखिए कुछ नया देखने के लिए. इसमें यह भी लिखा गया कि जैसे यह घड़ी हमारे नई लॉन्च का वक्त करीब ला रही है हम भी उत्साहित है कुछ आपकाे कुछ एक्सक्लूसिव देने के लिए. यह समय है वन प्लस परिवार की तरफ से आपकाे कुछ नया देने के लिए जाे न सिर्फ पंक्च्यूअल हाे बल्कि जब आप साे रहे हाे तब भी आपका ध्यान रखे.

ये भी पढ़े - Google Chrome पर आया नया अपडेट, ब्राउजिंग हुई फास्ट, पेज को खोलने से पहले यूजर्स देख सकेंगे प्रीव्यू

इस ब्लॉग से यह ताे साफ है कि यहां स्मार्टवॉच की बात चल रही है जिसमें हेल्थ ट्रैकर हाेगा साथ ही जैसा की ज्यादातर स्मार्टवॉच में हाेता है इसमें भी स्लीप ट्रैकिंग और हार्ट रेट मेजरमेंट का फीचर हाेगा. इसके अलावा काे कंपनी ने बाेहत ज्यादा कुछ खुलासा नहीं किया है लेकिन हा जाे तस्वीर शेयर की है उसमें हल्की से नजर आ रही घड़ी यह बताने के लिए काफी है कि यह राउंड डायल वाली वॉच हाेगी.

इसके साथ ही कंपनी इस लॉन्चिंग के माैके पर कुछ कॉन्सेस्ट भी अपने कस्टमर्स के लिए रखेगी. जिसमें हिस्सा लेने वाला यह बताएंगा कि जाे इमेज दिख रहा है वाे काैनसा प्राेडक्ट है लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ गलत जवाब देने वालाें काे ही इसमें रखा जाएगा. साथ ही विजेता काे कंपनी नाै प्राेडक्ट्स देगी.

ये भी पढ़े - iMac Pro के बाद अब इस लेटेस्ट डिवाइस काे भी बंद करेगा Apple, जानें क्‍यों लिया ये फैसला