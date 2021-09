इकोनॉमी के लिए राहत भरी खबर, FY22 में अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 74% का इजाफा

नई दिल्ली. कोरोना संकट के बीच इकोनॉमी के लिए राहत भरी खबर मिली है. दरअसल, चालू वित्त वर्ष 2021-22 में एक अप्रैल से 22 सितंबर के बीच नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Net Direct Tax collections) 74.4 फीसदी बढ़कर 5.70 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने शुक्रवार को यह कहा.

टैक्स रिफंड के समायोजन के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5,70,568 करोड़ रुपये रहा. इसमें कंपनी टैक्स 3.02 लाख करोड़ रुपये और पर्सनल इनकम टैक्स 2.67 लाख करोड़ रुपये शामिल है.

Gross Direct Tax collections for FY 2021-22, as on 22.09.2021, at Rs. 6.46 lakh crore register a growth of 47% over collections of the corresponding period in the preceding year.

Net Direct Tax collections at Rs. 5.71 lakh crore have grown at over 74% in the same period. pic.twitter.com/5O4EkPJ9f4

