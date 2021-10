Air India Disinvestment: ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- एअर इंडिया के लिए एक नई सुबह का प्रतीक

नई दिल्ली. कर्ज में जूझ रही सरकारी एयरलाइन कंपनी एअर इंडिया (Air India) को बेचने की सरकार की कोशिश आखिरकार कामयाब हो गई. लंबे इंतजार के बाद एयर इंडिया की कमान टाटा ग्रुप (Tata Group) के हाथों में सौप दी गई है. वहीं, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने शुक्रवार को कहा कि टाटा ग्रुप को एअर इंडिया की बिक्री एयरलाइन के लिए एक नई सुबह का प्रतीक है और उन्हें उम्मीद है कि विमान वाहक सफल संचालन के जरिए लोगों को करीब लाना जारी रखेगा.

सिंधिया ने ट्वीट किया, ”एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में वापसी एयरलाइंस के लिए एक नई सुबह का प्रतीक है! नए प्रबंधन को मेरी शुभकामनाएं, और विमानन कंपनी के उड़ान भऱने के लिए एक नया रनवे बनाने के कठिन कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए दीपम सचिव और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को बधाई.”

Air India’s return to @TataCompanies marks a new dawn for the airline! My best wishes to the new management, and congratulations to @SecyDIPAM & @MoCA_GoI for successfully concluding the difficult task of paving a new runway for the airline to take off!

1/2

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) October 8, 2021