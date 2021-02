रिडेवलपमेंट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, खर्च होंगे 5 हजार करोड़ रुपये

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (New Delhi Railway Station) के रिडेवलपमेंट की प्रक्रिया तेज हो गई है. रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आरएलडीए (Rail Land Development Authority) अगले महीने के अंत तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रिडेवलपमेंट के लिए 5 हजार करोड़ रुपये की बोली लगाने वालों को शॉर्टलिस्ट करेगा. बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का विकास आरएलडीए की प्रमुख प्रोजेक्ट है.शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं को इस साल मई तक प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय बोली या आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर पार्टिसिपेशन (Request For Participation) के लिए कहा जाएगा. सरकार को उम्मीद है कि इस साल दिसंबर तक प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू हो जाएगा.रेल मंत्रालय के एक सूत्र ने बिजनेसटूडे को बताया, ''हम रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन (Request for Qualifications) से बोलीदाताओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं. मार्च के अंत तक, हम वित्तीय बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट करेंगे. अप्रैल के अंत या मई तक शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं से बुलाया जाएगा जिसके बाद उनका मूल्यांकन किया जाएगा.''आरएफपी जमा करने वाली कंपनियों में अरबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी, अडाणी रेलवे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, बीआइएफ, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, आइएसक्यू एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट्स, एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट्स होलडिंग्स लिमिटेड, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जीएमआर हाइवेज लिमिटेड, ओमैक्स लिमिटेड और एल्पिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.प्रोजेक्ट के बारे में पूछे जाने पर रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश डुडेजा ने बिजनेसटूडे को बताया, ''यह प्रक्रिया जारी है.'' हालांकि उन्होंने वित्तीय बोलियों को पेश करने के टाइमलाइन को शेयर नहीं किया. डुडेजा ने कहा कि नई दिल्ली स्टेशन के रिडेवलपमेंट का काम इस कैलेंडर वर्ष के अंत तक शुरू होगा.