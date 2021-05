मोबाइल के जरिए भी इस्तेमाल करना होगा आसान, Income Tax का नया पोर्टल 7 जून को होगा लॉन्च

नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने हाल ही में नए इनकम टैक्स (Income Tax) पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने शनिवार को कहा कि 7 जून को इनकम टैक्स विवरण भरने के लिए एक नया पोर्टल ई-फाइलिंग 2.0 शुरू करेगा. नए पोर्टल का उद्देश्य टैक्सपेयर्स के लिए सुविधा बढ़ाना है.



इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक इसे मोबाइल के जरिए इस्तेमाल करना आसान होगा और इस पर पहले से भरे इनकम टैक्स विवरण आईटीआर आयकर फॉर्म और सरल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट में कहा, ''इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सात जून 2021 को एक नया ई-फाइलिंग पोर्टल http://incometax.gov.in शुरू करेगा. यह पोर्टल वर्तमान http://incometaxindiaefiling.gov.in की जगह काम करेगा.''



