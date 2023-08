New Income Tax Website: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की संशोधित वेबसाइट हुई लॉन्च, मिलेंगे ये नए फीचर्स

नई दिल्ली. टैक्सपेयर्स के अनुभव को बढ़ाने और नई टेक्नोलॉजी साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने शनिवार को अपनी राष्ट्रीय वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in को यूजर्स फ्रेंडली इंटरफेस, वैल्यू एडेड फीचरों और नए मॉड्यूल के साथ संशोधित कर दिया है. नई संशोधित वेबसाइट उदयपुर में डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स (सिस्टम) द्वारा आयोजित ‘चिंतन शिविर’ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता द्वारा लॉन्च की गई.

सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि टैक्सपेयर्स के अनुभव को बेहतर करने और नई टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी राष्ट्रीय वेबसाइट को यूजर्स फ्रेंडली इंटरफेस, बेहतर सुविधाओं और नए मॉड्यूल के साथ नया रूप दिया है.

