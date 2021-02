केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) नए लेबर कोड को लागू करने की तैयारी में है. नए लेबर कोड (New Labor Code) में कंपनियों के लिए सहूलियत होगी कि वे अपने कर्मचारियों से एक सप्ताह में चार दिन ही काम करवाएं और स्टेट इंश्योरेंस के तहत फ्री-मेडिकल चेकअप भी कराएं. हालांकि, चार दिन तक काम करने की सहूलियत के बावजूद कर्मचारियों को एक सप्ताह में कुल 48 घंटे काम करना होगा. इस लेबर कोड के तहत कर्मचारियों को तीन दिन की छुट्टी मिलेगी, लेकिन काम के दिन 12 घंटे तक ड्यूटी करनी होगी. श्रम एंव रोजगार मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी.अपूर्वा चंद्रा ने कहा, ‘हम नियोक्ता या कर्मचारियों पर दबाव नहीं डाल रहे हैं. उनके पास दोनों विकल्पों की सहूलियत होगी. कामकाम की बदलती संस्कृति को देखते हुए यह व्यवस्था की जा रही है. हमने कुछ बदलाव करने की कोशिश की है. कामकाज के दिन को लेकर हमने कुछ सहूलियत देने की भी कोशिश की है.’ उन्होंने बताया कि लेबर कोड के तहत ड्राफ्ट रूल्स लगभग अंतिम चरण में हैं और इन्हें तैयार करने की प्रक्रिया में अधिकतर राज्य शामिल भी रहे. इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्यप्रदेश जैसे राज्य हैं.उन्होंने कहा, ‘कर्मचारियों के लिए काम करने के दिन सप्ताह में 5 दिन से कम हो सकते हैं. अगर यह 4 होता है तो 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी....पहले भी एक सप्ताह में काम करने की लिमिट 48 घंटे की है और इसे अब भी जारी रखा जाएगा. कर्मचारियों और नियोक्ताओं को इस बदलाव के लिए सहमत होना होगा. नए नियम का पालन करने के लिए कोई दबाव नहीं होगा.’इसके अतिरिक्त, श्रम मंत्रालय एक वेब पोर्टल बनाने की प्रकिया में है. जून 2021 तक असंगठित क्षेत्र के कामगार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे ताकि उन्हें कई तरह की सुविधा मुहैया कराई जा सके. इसमें गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और प्रवासी मजदूर भी शामिल हो सकेंगे.चंद्रा ने मीडिया को दी जानकारी में कहा, ‘नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले सप्ताह में यह पूरा भी हो जाएगा. नियम बनाने को लेकर सभी हितधारकों से विचार-विमर्श किया गया है. बहुत जल्द ही मंत्रालय इन चारों कोड को लागू करेगा.'नए कोड को लागू करने से पहले लेबर ब्यूरो के पास प्रवासी मजदूरों का सर्वे करना एक बड़ी चुनौती होगी. इसमें घरेलू कामगार, प्रोफेशनल सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी शामिल किया जाना है. लेबर ब्यूरो ‘ऑल इंडिया इस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे’ को भी कमीशन करेगा.लेबर पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके कामगारों को मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत एक साल के लिए दुर्घटना या विकलांगता होने की स्थिति में मुफ्त कवरेज मिलेगा.कुल मिलकार देखें तो नए लेबर कोड में कर्मचारियों को सप्ताह में 48 घंटे काम करना अनिवार्य होगा. लेकिन, नियोक्ता अपने कर्मचारियों से सप्ताह में 4 दिन भी काम करा सकेंगे. इसके लिए कर्मचारियों को इन 4 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे काम करना होगा. जब एक बार नया कोड लागू हो जाएगा, तब नियोक्ताओं को 4 या 5 वर्किंग डे को लेकर सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी.