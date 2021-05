विशेषज्ञों और टेक्निकल चार्ट से जानिए सोमवार को कैसा रहेगा शेयर बाजार, market खुलने से पहले महत्वपूर्ण बातें

मुंबई . बाजार 7 मई को लगातार तीसरे सत्र के लिए आधा प्रतिशत से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ. सरकारी बैंकों के साथ लगभग सभी सेक्टोरल सूंचकांक बढ़त में बंद हुए. निफ्टी मेटल 4.73 प्रतिशत की तेजी के साथ सबसे ज्यादा चढ़ा. बीएसई सेंसेक्स 256.71 अंक चढ़कर 49,206.47 अंक पर, जबकि निफ्टी 50 98.40 अंकों की तेजी के साथ 14,823.20 पर खुला.एचडीएफसी सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी ने मनी कंट्रोल से कहा कि, छोटे पॉजिटीव कैंडल द्वारा डेली चार्ट पर माइनर अपर (minor upper ) और लोवर शैडो बनाया (lower shadow ) गया. टेक्निकली इस पैटर्न का मतलब हो सकता है कि निचले स्तर से बढ़त के साथ एक डोजी Doji or a high wave-type candle pattern (not a classical one). तकनीकी रूप से, यह उच्च स्तर पर बुल्स (bulls) को सावधानी का संकेत देता है.इसके बाद के सत्र में एक निगेटिव क्लोज के साथ एक हल्के उल्टे पैट्रन के रूप में इसका रिजल्ट हो सकता है. इसका मतलब बाजार में इस पैटर्न के आधार पर 14,863 के स्तर पर बढ़त का रूख रह सकता है. हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो पिछले तीन सत्रों का रिबाउंड एक्शन मजबूत तेजी की रफ्तार बनाए रखने के लिए अच्छा संकेत नहीं है.पिवोट चार्ट के मुताबिक, आज के लिए निफ्टी का सपोर्ट लेवल 14,771.47 पर रह सकता है, उसके बाद 14,719 पर. अगर इंडेक्स ऊपर जाता है तो key resistance levels 14,868.97 और 14,914.73 देखने को मिल सकता है.निफ्टी बैंक 7 मई को 76.70 अंक की बढ़त के साथ 32,904.50 पर था. पिवोर्ट चार्च के मुताबिक इंडेक्स को निफ्टी बैंक महत्वपूर्ण सपोर्ट दे सकता है. यह 32,697.56 और उसके बाद 32,490 पर रह सकता है.Artemis Medicare Services, Chambal Fertilisers & Chemicals, Dai-Ichi Karkaria, DE Nora India, Escorts Finance, Ganges Securities, Gayatri Tissue & Papers, HFCL, HSIL, Inspirisys Solutions, Intellect Design Arena, JMC Projects (India), Nutricircle, Oriental Aromatics, Onesource Ideas Venture, Paushak, PPAP Automotive, Sangam Renewables, Satia Industries, Suryalakshmi Cotton Mills, TTI Enterprise, Venky's (India) and Zydus Wellness