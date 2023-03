Rising India Summit 2023: अमन गुप्ता बोले- लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि गैजेट इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं भारतीय ब्रांड

Rising India Summit 2023: न्यूज18 नेटवर्क पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड (सायरस पूनावाला समूह) की साझेदारी में दो दिवसीय मार्की लीडरशिप कॉन्‍क्‍लेव ‘राइजिंग इंडिया सम्मेलन 2023’ जारी है. इस बार के कॉन्क्लेव का विषय ‘दि हीरोज ऑफ राइजिंग इंडिया’ रखा गया है, जिसका मकसद भारतीयों की असाधारण उपलब्धियों पर प्रकाश डालना है.

इस मौके पर हेडफोन, स्‍पीकर, ईयरबड जैसे इलेक्‍ट्रॉनिक प्रोडक्‍ट की जानी-मानी कंपनी बोट (BoAt) के को-फाउंडर और सीएमओ अमन गुप्ता ने कहा कि लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि गैजेट इंडस्ट्री में भारतीय ब्रांड सफल हो सकते हैं. गुप्ता ने कहा कि हमने बदलते भारतीय उपभोक्ता में विश्वास किया और भारत में पैदा हुआ एक ब्रांड बनाया.

#News18RisingIndia | “People never thought Indian brands can still do something in our industry”, co-founder & CMO of boAt lifestyle Aman Gupta (@amangupta0303) says “We believed in the changing Indian consumer and made a brand born in India”@chandrarsrikant #MadeInIndia pic.twitter.com/At3E3CIV3J

